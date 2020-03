Behandlung eines „Clan-Patienten“ hält Politik in Atem

Schwerbewaffnete Polizisten bewachen am 21. Februar den Hubschrauberlandeplatz der Medizinischen Hochschule Hannover MHH. In der Uniklinik gab Wirbel um die Behandlung eines mutmaßlichen Mafia-Mitgliedes aus Montenegro. Der Mann war dann ausgeflogen worden.

Der montenegrinische Patient ist längst weg. Igor K., der die Medizinische Hochschule Hannover (MHH) in eine Krise stürzte, wurde per Hubschrauber und Ambulanzflugzeug ausgeflogen. Die Krise aber ist noch da: Wissenschaftsminister Björn Thümler (CDU) muss sich des Verdachts erwehren, mit einem „Bauernopfer“ von der Rolle der Landesregierung abzulenken. „Das Durcheinander beim Krisenmanagement der drei Ministerien in den vergangenen zwei Wochen kennt offensichtlich nur einen Schuldigen: den kurzfristig entlassenen Ärztlichen Direktor der MHH“, erklärte die Grünen-Landtagsabgeordnete Eva Viehoff.

In einer ersten Unterrichtung hatten Thümler sowie Vertreter von Innen- und Justizministerium sich bereits bemüht zu erklären, wie und warum ein mutmaßliches Mitglied eines montenegrinischen Clans zur Behandlung von Schusswunden nach Hannover eingeflogen werden konnte. Die Verletzungen stammen von einem Anschlag auf den 35-jährigen in Montenegro. Der Aufnahme Igor Ks. in die MHH waren etliche Kontakte zwischen der erstbehandelnden Klinik in Montenegro und der MHH vorausgegangen - der Mann stand also nicht plötzlich als Notfall vor der Tür. Die MHH sei nicht verpflichtet gewesen, ihn zu behandeln, hatte Thümler betont.

Land sieht Organisationspannen

Nach einer „Gefährdungsanalyse“ der Sicherheitsbehörden war zum Schutz des Patienten schließlich ein Großaufgebot an Polizei an der Klinik aufmarschiert. Die Kosten nach neueren Schätzungen des Innenministeriums: bis zu 1,5 Millionen Euro. Thümler, dessen Ministerium für die Landeseinrichtung MHH zuständig ist, hatte der Medizinischen Hochschule erhebliche Kommunikations- und Organisationspannen vorgeworfen. Zum einen war die Polizei aus der MHH offenbar erst per Notruf informiert worden, als der Patient schon in der Klinik eingetroffen war. Zum zweiten fehlt es der Großklinik laut Thümler an Verfahrensregelungen und Plänen, auf die sie im Notfall zurückgreifen könne. Wie der Minister nun am Montag berichtete, wurde der Aufhebungsvertrag mit dem langjährigen MHH-Vizepräsident Andreas Tecklenburg auf Initiative des Landes vereinbart. „Wir Ärzte, wir Pfleger haben einen Auftrag, Menschen zu heilen“, sagte Tecklenburg in der Vorwoche bei seinem emotionalen Abschied in der MHH. Allerdings dürfte im Fall Igor K. auch eine Rolle gespielt haben, dass für den Patienten ein Kostenvoranschlag von mehr als 90 000 Euro offenbar kein Problem war. Für die Behandlung wurden laut Thümler zunächst 80 605 Euro fällig.

Verlegung war gescheitert

„Ich weiß, dass ich alles richtig gemacht habe“, wurde der geschasste Vizepräsident zitiert. Tecklenburg hatte selber auch verspätet von dem Fall erfahren, denn gelaufen war die Aufnahme Igor Ks. über die Unfallchirurgie der MHH. Thümler ließ dagegen zum Fall Tecklenburg erneut durchblicken, dass „eine Reihe von Dingen“ in der MHH nicht stimmig gewesen seien. Die MHH war unter anderem auch immer wieder wegen langwieriger Neubauprojekte in der Kritik. Darauf hatte in der Sitzung die SPD-Abgeordnete Thela Wernstedt hingewiesen. Dass der Aufhebungsvertrag glatt zustande kam, sehen einige denn auch als Beleg für die angekratzte Stellung Tecklenburgs. Die Grünen-Abgeordnete Viehoff dagegen fragte Minister Thümler, warum der nicht längst durchgegriffen habe, wenn so viel im argen liege an der MHH? Mehr Aufklärung soll nun eine Akteneinsicht bringen, auf die auch Thümler mehrfach verwies. „Minister Thümler sollte den Rest der noch vorhandenen Steuerungsmöglichkeiten nutzen, damit die MHH die Schlussrechnung an Igor K. um einen angemessenen Zuschlag für die entstandenen Sicherheitskosten erhöht“, forderte der FDP-Abgeordnete Jörg Bode. Eine Verlegung des Patienten in eine andere Klinik etwa der Bundeswehr hatte die Landesregierung nicht zustande gebracht.