Corona in Niedersachsen: 25.835 Infizierte – 712 Tote

Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen in Niedersachsen ist am Montag, 19. Oktober, auf 26.131 gestiegen. Das sind 296 Infektionen mehr als am Tag zuvor, wie die Landesregierung in Hannover mitteilte (Stand 19. Oktober, 9 Uhr).

712 mit Sars-Cov-2 infizierte Patientinnen und Patienten aus Niedersachsen sind in Zusammenhang mit dem Virus gestorben. (Stand 19. Oktober, 9 Uhr).

Die gute Nachricht: Das Gesundheitsministerium schätzt, dass in Niedersachsen 20.147 der bislang gemeldeten und laborbestätigten Fälle wieder genesen sind. Das sind laut Gesundheitsministerium 77,1 Prozent der Fall-Gesamtzahl.

So viele Corona-Todesfälle gibt es in Niedersachsen und der Region

In Niedersachsen sind 712 Todesfälle nach einer Infektion mit dem Coronavirus gemeldet worden (Stand: 19. Oktober, 9 Uhr) – 52 davon in Wolfsburg, 18 in Braunschweig, 13 in Peine, 14 in Wolfenbüttel, 10 in Salzgitter, 5 in Gifhorn sowie zwei in Helmstedt.

In unserer Region sind bislang 114 Menschen am beziehungsweise mit dem Coronavirus gestorben (Stand: 19. Oktober).

Eine detaillierte Übersicht findet sich auf der Website des Landes.

Was gelten noch für Beschränkungen in Niedersachsen?

Rund ein halbes Jahr nach Ausbruch der Corona-Pandemie in Niedersachsen nimmt Ministerpräsident Stephan Weil am Mittwoch, 7. Oktober, Stellung zur aktuellen Lage. In einer Regierungserklärung will der SPD-Politiker im Landtag in Hannover erläutern, warum die Landesregierung vergleichsweise vorsichtig bei Lockerungen ist.

Ursprünglich war geplant, dass ab Oktober in Niedersachsen wieder deutlich mehr erlaubt sein sollte als zuvor. Es waren etwa erste Schritte zur Öffnung von Discos angedacht. Angesichts steigender Infektionszahlen verschob das Land die geplanten Lockerungen aber mehrfach, nun wird zunächst ganz darauf verzichtet.

Mehr über die Regierungserklärung lesen Sie hier: Stephan Weil gibt im Landtag Regierungserklärung zu Corona ab

Nach der neuen Corona-Verordnung, die ab Freitag, 9. Oktober, gelten soll, will Niedersachsen künftig zum ersten Mal im Laufe der Corona-Pandemie auch private Treffen in den eigenen vier Wänden beschränken. Je nach Infektionsgeschehen können die Obergrenzen dabei regional unterschiedlich ausfallen.

Sind die Werte unter 35, dürfen sich in privaten Räumen drinnen bis zu 25 Menschen treffen, draußen bis zu 50. Bereits wenn es in einer Region mehr als 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner über sieben Tage gibt, sollen sich höchstens noch 25 Menschen im öffentlichen und 15 im privaten Raum treffen dürfen. Steigt der relative Wert auf 50 Neuansteckungen, sind es bei privaten Feiern maximal zehn Menschen aus zwei Hausständen – weitere Verschärfungen sind möglich. Das beschlossen di Ministerpräsidenten am 14. Oktober gemeinsam mit Kanzlerin Angela Merkel. Anders sieht es in öffentlichen Räumen aus, etwa in der Gastronomie.

Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Menschen sollen bis Ende Oktober verboten bleiben.

Für private Treffen in öffentlichen Räumen – etwa in der Gastronomie – gelten andere Regeln. Dort sind bis zu 100 Teilnehmer erlaubt. Diese Obergrenze könnte den Richtwerten für die Neuinfektionen entsprechend zunächst auf 50 und dann auf 25 Gäste gesenkt werden. Während Zusammenkünften und Feiern, an denen mehr als 50 Personen teilnehmen, dürfen ab 18 Uhr reine Spirituosen und ab 22 Uhr gar kein Alkohol angeboten oder konsumiert werden.

Der Aufenthalt in der Öffentlichkeit und Restaurants in Gruppen von bis zu zehn Personen ohne Haushalts-Begrenzung ist seit dem 22. Juni möglich. Wenn die Zusammenkünfte aus Angehörigen bestehen, sollen sogar mehr als zehn Personen zulässig sein.

Ab einem Wert von 50 greift eine Sperrstunde um 23 Uhr für die Gastronomie, Bars und Clubs sollen geschlossen werden. Bei Veranstaltungen wird die Zahl der Teilnehmer auf 100 begrenzt. Beim umstrittenen Beherbergungsverbot, das auch zahlreiche Hoteliers in Niedersachsen sehr kritisch sehen, gab es noch keine Einigung. Hierüber soll ab dem 8. November erneut gesprochen werden. Der FDP-Fraktionschef im Landtag, Stefan Birkner, zeigte sich enttäuscht: „Leider haben die Ministerpräsidenten die Gelegenheit versäumt, das Beherbergungsverbot wieder zurückzunehmen.“

Eine erweiterte Maskenpflicht soll künftig schon ab einer Inzidenz von 35 gelten, und zwar überall dort, wo Menschen dichter oder länger zusammenkommen.

Schärfere Corona-Schutzmaßnahmen: Die Lage in Niedersachsen

Niedersachsen will außerdem bei einem Anstieg der Corona-Neuinfektionen bereits frühzeitiger reagieren als Bund und Länder abgesprochen haben. „Ich kann Ihnen sagen, dass wir in Niedersachsen schon deutlich früher entsprechende Maßnahmen ergreifen werden“, sagte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD).

Neue Corona-Verordnung in Niederschachen: Diese Regeln gelten

Das Land lockert langsam die Einschränkungen – Gastronomie öffnet wieder

Gastronomen dürfen wieder 100 Prozent ihrer Plätze vergeben.Allerdings müssen die Mindestabstände eingehalten werden.

In Restaurants müssen Name und Telefonnummer angegeben werden. So könnten etwaige Infektionsketten besser nachverfolgt werden.

Clubs und Diskotheken sollen dem Plan zufolge bis auf Weiteres geschlossen bleiben. Shisha-Bars dürfen Niedersachsens Shisha-Bars dürfen wieder öffnen in Niedersachsen wieder öffnen.

Die Hotellerie in Niedersachsen kann Zimmer wieder zu 100 Prozent vermieten.

Hotels und Campingplätze sowie Jugendherbergen dürfen seit dem 8. Juni bis zu 80 Prozent der Plätze belegen, Dauercamper und Dienstreisende zählen dabei nicht.

Zudem solle die „Maskenpflicht in bestimmten öffentlichen Bereichen“ beibehalten werden. Bei privaten Zusammenkünften zu Hause in geschlossenen Räumen und beim Aufenthalt im öffentlichen Raum sollen sich künftig aber bis zu zehn Menschen oder die Angehörigen zweier Hausstände treffen dürfen.

Großveranstaltungen bleiben bis zum 31. August verboten. Am 17. Juni wurde bekannt: Das Verbote für Großveranstaltungen soll nach dem Willen der Länder bis mindestens Ende Oktober bestehen bleiben – mit Ausnahmen.

Mittlerweile dürfen Kulturveranstaltungen im Freien mit bis zu 500 Besuchern stattfinden. Eine Voraussetzung sind allerdings Sitzplätze. Beerdigungen, Hochzeiten, Trauungen sowie andere religiöse und weltanschauliche Feiern wie Konfirmation oder Firmung sind dann grundsätzlich mit bis zu 50 Gästen möglich. Allerdings gelten dabei laut eines Sprechers des Sozialministeriums die „Allgemeinen Verhaltensregeln im öffentlichen Raum“, also ein Mindestabstand von 1,50 Meter.

Demonstrationen und Versammlungen unter freiem Himmel können von den örtlichen Behörden unter Auflagen zugelassen werden. Die Veranstalter müssen dafür sorgen, dass die Regeln etwa zum Abstand und zur Hygiene eingehalten werden.

Corona-Maßnahmen: Maskenpflicht gilt in Niedersachsen weiterhin

In Niedersachsen gilt eine landesweite Maskenpflicht zur Eindämmung des Coronavirus. Seit dem 27. April ist das Tragen einer Maske im Nahverkehr und im Einzelhandel Pflicht.

Wer in Niedersachsen gegen die Pflicht zum Tragen einer Maske etwa beim Einkaufen oder in Bus und Bahn verstößt, dem droht ein Bußgeld von bis zu 25.000 Euro.

So geht es in den Schulen weiter

Laut Land Niedersachsen sollen keine ganzen Schulklassen nach den Sommerferien mehr zurückkehren, sondern Lerngruppen. Sie sollen immer im Wechsel im Schulgebäude lernen. Masken sind keine Pflicht, werden aber auf dem Schulweg und in den Pausen empfohlen.

Eltern von Kita-Kindern müssen sich dagegen noch gedulden: Zwar wird die Notbetreuung schrittweise ausgeweitet, die Rückkehr zum Regelbetrieb ist allerdings erst für Ende Juni geplant.

So gelingt die Rückkehr in die Schulen:

Zentrale Hotline für alle Fragen

Für alle Bürgerfragen zur Corona-Pandemie hat die Landesregierung am Donnerstag, 26. März, eine zentrale Hotline geschaltet. Unter (0511) 120 6000 gebe es allgemeine Informationen zum Coronavirus und seinen Folgen, teilte das Innenministerium in Hannover mit. Bei Detailfragen werde der Kontakt zu entsprechenden Ansprechpartnern vermittelt.

Bereits seit Februar gibt es Telefonauskünfte des Landes zu Gesundheit unter (0511) 4505 555, Land- und Ernährungswirtschaft unter (0511) 120 2000 sowie Wirtschaft und Arbeit unter (0511) 120 5757.

Das Coronavirus in der Region um Braunschweig und Wolfsburg

Hier erfahren Sie detailliert, wie sich die Coronavirus-Infektionen in der Region entwickeln – und was es zu beachten gilt:

VW schließt Werke wegen der Corona-Krise

Die Werke in Wolfsburg sind wieder geöffnet. Das lief nicht ganz ohne Probleme ab. So hielten sich Mitarbeiter zunächst beim Verlassen des Werkes nicht an Corona-Schutzbestimmungen. VW hat daraufhin weitere Regeln erlassen.

VW hatte die Produktion in seinen Werken wegen des Corona-Ausbruchs gestoppt. VW-Vorstandschef Herbert Diess sagte, dass ein Herunterfahren der Werke erforderlich sei, um das Ausbreiten des Coronavirus einzudämmen. Es gehe nun vorrangig darum, die VW-Mitarbeiter und ihre Mitarbeiter zu schützen.

Volkswagen hat die wegen des Coronavirus bereits geltende Produktionsruhe in den deutschen Werken am Dienstag (31. März) bis zum 19. April verlängert. Ursprünglich war mit dem Betriebsrat ein Stillstand der Automobilproduktion bis zum 9. April vereinbart worden. Am 15. April verschob Volkswagen die Wiederaufnahme der Produktion dann nochmals auf Montag, den 27. April.

Am 17. April wurde dann bekannt, wie ernst die Lage für den Wolfsburger Autobauer ist: Im März lieferte der Konzern weltweit 37,6 Prozent weniger Fahrzeuge aus. In der Folge forderten unter anderem VW-Betriebsratschef Bernd Osterloh und Markenchef Ralf Brandstätter einen „Impulsstoß“ in Form staatlicher Kaufanreize.

Am Freitag, 8. Mai, wurde bekannt, das VW doch wieder Schichten streichen wird.

Niedersachsen schnürt Milliardenpaket gegen Corona-Folgen

Dass so schnell eine Ausnahme vom Neuverschuldungsverbot in der Landesverfassung nötig sein würde, das hätten sich wohl weder Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) noch Vize-Ministerpräsident Bernd Althusmann (CDU) träumen lassen. Am Dienstag (17. März) verkündeten beide Regierungsmitglieder Seite an Seite, dass Niedersachsen 4,4 Milliarden Euro zur Bekämpfung der Corona-Folgen bereitstellen will. Dabei geht es im Wesentlichen darum, die weitreichenden Folgen für die Wirtschaft des Landes zu mildern - und Geld für notwendige Ausrüstung im Gesundheitssystem zur Verfügung zu stellen.

Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) kündigte am Dienstag (31. März) an, das Land Niedersachsen wolle seine Soforthilfe für unter der Corona-Krise leidende Unternehmen um rund 200 Millionen Euro aufstocken. Das Geld solle die Liquidität kleiner Unternehmen mit 11 bis 49 Beschäftigten sichern.

Wegen Corona setzt das Land das Neuverschuldungsverbot („Schuldenbremse“) außer Kraft. Das ist für Notlagen vorgesehen. „Wir werden mit aller Macht für unsere Wirtschaft kämpfen“, sagte Landesfinanzminister Reinhold Hilbers (CDU) am 25. März. Bei der NBank, die Hilfsprogramme abwickeln soll, fielen aber laut Berichten erst einmal die Server aus. Zu neuen 1,4 Milliarden Euro kommt ein erhöhter Bürgschaftsrahmen von 3 Milliarden Euro.

Auch die Städte stellen Corona-Härtefallfonds zur Verfügung – wie beispielsweise Braunschweig.

Weil die Förderbank NBank zudem von Dienstagabend (31. März) an auch Hilfsmittel des Bundes bereitstellt, wurde die bisherige Richtlinie für die Soforthilfe durch zwei neue ersetzt. Diese sehen gestaffelte Finanzspritzen vor.

Im Juni hat Niedersachsen wegen Corona einen weiteren Nachtragshaushalt im Parlament vorgelegt, um weitere Mittel bereitzustellen. Zuvor sollen die Auswirkungen der Mai-Steuerschätzung analysiert werden. Landesfinanzminister Reinhold Hilbers (CDU) sprach im Parlament von „erheblichen Steuerausfällen“. Das Land werde auch wieder in die Neuverschuldung gehen müssen. „Wirtschaftsfördernde Maßnahmen sind das Gebot der Stunde“, betonte Hilbers aber. Ein Prozent Wachstum bedeuteten für den Landeshaushalt 300 bis 400 Millionen Euro. Der Grünen-Finanzpolitiker Stefan Wenzel sprach von vier bis sechs Milliarden Euro, die im Landeshaushalt fehlten könnten. Gegen heftige Kritik von FDP und Grünen richtete die Koalition per Landtagsbeschluss ein sogenanntes „Sondervermögen“ zur Bekämpfung der Corona-Krise ein. Dies läuft außerhalb des Kern-Landeshaushalts.

Wer wird auf das Coronavirus getestet?

Das Robert-Koch-Institut nennt folgende Kriterien:

1. Akute grippeähnliche Symptome und Kontakt zu einer infizierten Person.

2. Hinweise auf eine virale Lungenentzündung.

3. Akute grippeähnliche Symptome bei Patienten aus einer Risikogruppe (zum Beispiel Alter über 60, Asthmatiker, Diabetiker…) oder bei Beschäftigten im Pflegebereich, in Arztpraxen und Krankenhäusern.

4. Bei akuten grippeähnlichen Symptomen ohne Risikofaktoren soll nur bei ausreichender Kapazität getestet werden.

Coronavirus-Testzentren und mobile Teams im Einsatz ­– „Drive-In“ in Braunschweig

Im Kampf gegen die Coronavirus-Ausbreitung haben inzwischen in zahlreichen Landkreisen spezielle Testzentren ihre Arbeit aufgenommen. Dort, wo es noch keine solche Zentren gibt, seien mobile Testteams unterwegs, teilte die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen (KVN) mit. Sie nehmen in begründeten Corona-Verdachtsfällen Abstriche von Patienten. Testzentren gibt es unter anderem in Braunschweig, Wilhelmshaven, Oldenburg, Vechta, Hannover, Aurich und Lüneburg, aber auch in Peine. Außerdem wurde ein Verteilzentrum für Schutzkleidung für Ärzte und medizinisches Fachpersonal eingerichtet. Wolfenbüttels Landrätin Christiana Steinbrügge gab am Donnerstag, 12. März, bekannt, dass der Landkreis Wolfenbüttel ein eigenes Corona-Testzentrum vorhält.

Abstriche werden nach KVN-Angaben nur auf ärztliche Anforderung vorgenommen. Patienten müssten also von einem Arzt angemeldet werden – sie sollten keinesfalls selbstständig in die Corona-Testzentren kommen, um sich überprüfen zu lassen.

Die Kassenärztliche Vereinigung (KV) hatte zudem in Braunschweig einen „Drive-In“ eingerichtet . Dort können im Fünf-Minuten-Takt Abstriche gemacht werden, wie KV-Bezirksgeschäftsführer Stefan Hofmann mitteilt. Außerdem kann das Labor aufgrund schnellerer Testverfahren in kürzerer Zeit mehr Abstriche analysieren als bisher. Das heißt: Wer grippeähnliche Symptome hat, ruft nach wie vor seinen Hausarzt an. Dieser prüft, ob nach den Vorgaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) ein Test infrage kommt und informiert dann die KV. Die wiederum vereinbart mit dem Patienten kurzfristig einen Drive-In-Termin in Braunschweig.

Wolfsburg soll vorerst keinen eigen Test-Drive-In erhalten.

Quarantäne für Kontaktpersonen

Für Menschen, die mit Corona-Patienten Kontakt hatten, gilt: Kontaktpersonen von Patienten oder Reiserückkehrer aus Risikogebieten mit entsprechenden Symptomen sollten isoliert und so schnell wie möglich auf das Virus getestet werden, sagte Gesundheitsministerin Carola Reimann. Im Falle einer Ansteckung würden die entsprechenden Kontaktpersonen ermittelt.

„Diese werden dann ebenfalls unter Quarantäne gestellt und bei auftretenden Symptomen getestet“, erklärte Reimann.

Nicht jeder Infizierte wird auch krank

Doch nicht jeder Infizierte erkrankt. Die Mehrheit der Betroffenen hat Erkältungssymptome oder gar keine Beschwerden. Schwerere Krankheitsverläufe entwickeln nach den bisherigen weltweiten Erkenntnissen bis zu 15 Prozent der Betroffenen. Häufig sind darunter alte Menschen und Patienten mit Vorerkrankungen. Die Isolation der Betroffenen und die Suche nach Kontaktpersonen erfolgt, damit sich die Ausbreitung des Virus verlangsamt. Ziel ist, möglichst viel Kapazität im Gesundheitssystem zu erhalten.