Coronavirus: Niedersachsen richtet regionale Diagnosezentren ein

Im Kampf gegen eine weitere Ausbreitung des neuartigen Coronavirus will die Niedersächsische Landesregierung nun regionale Diagnosezentren einrichten.

Gesundheitsministerin Reimann: „Zentren entlasten die Allgemeinmediziner“

„Auf diese Weise entlasten wir die Allgemeinmediziner in Niedersachsen und sorgen gleichzeitig dafür, dass die Schutzkleidung für das medizinische Personal in diesen Zentren möglichst effizient genutzt werden kann“, sagte Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD). Die Kassenärztliche Vereinigung wolle die Zentren in enger Abstimmung mit den örtlichen Gesundheitsämtern aufbauen.

Am Wochenende war die erste Infektion mit dem neuartigen Coronavirus in Niedersachsen bekannt geworden: Ein 68 Jahre alter Mann aus Eltze in der Gemeinde Uetze hatte sich offenbar während einer Busreise nach Südtirol angesteckt. Nach Angaben der Region Hannover geht es ihm den Umständen entsprechend gut. Er befindet sich in häuslicher Quarantäne genauso wie seine Ehefrau und mehr als 20 Kontaktpersonen. Die Ehefrau zeigte zunächst keine Symptome.

Vorsorglich wurden am Montag zwei Grundschulen und eine Kindertagesstätte in Uetze geschlossen. Die Situation werde täglich neu bewertet, hieß es. Ob sich weitere Menschen angesteckt hatten, war zunächst unklar.

Corona-Infizierter in Eltze hat an Schützenschießen teilgenommen

Der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“ zufolge hatte der Mann am Donnerstagabend noch an einem Übungsschießen der Eltzer Schützen teilgenommen. Der für Samstag geplante Schützenball in dem 1400-Einwohner-Dorf sei vorsorglich abgesagt worden. Die Busreise nach Südtirol hatte 47 Teilnehmer, 34 Reisende aus Sachsen wurden nach Bekanntwerden der Erkrankung des 68-Jährigen am Montag getestet.

In Osnabrück ist nach Angaben des Landkreises ebenfalls ein Mensch in Quarantäne - wegen Kontakts zu einem Kranken aus Nordrhein-Westfalen.

Corona: Bislang ein bestätigter Fall in Niedersachsen

In Niedersachsen blieb es bislang bei dem einen bestätigten Fall. Im Labor des Niedersächsischen Landesgesundheitsamtes seien am Montag 94 Proben negativ auf das Virus Sars-CoV-2 getestet worden. Dabei seien teilweise bis zu drei Proben pro Testperson untersucht worden, teilte das Landesgesundheitsamt mit.

Ministerin Reimann betonte, generell habe die Versorgung der Beschäftigten im Gesundheitssystem mit Schutzkleidung derzeit eine hohe Priorität. „Aufgrund der Produktionsausfälle in China stehen wir in diesem Bereich weltweit in absehbarer Zeit vor einem Nachschubproblem.“ Aktuell verfügten die niedersächsischen Krankenhäuser und Rettungsdienste allerdings noch über Reserven.

Die SPD-Politikerin rief dazu auf, medizinische Schutzausrüstung nicht unnötig zu verbrauchen: „Für die Menschen auf unseren Straßen haben beispielsweise Atemschutzmasken keinen sinnvollen Nutzen und schützen auch nicht vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus.“

Corona-Infizierte zeigen oft leichte Erkältungssymptome

Der Ursprung des Coronavirus liegt in China. Die meisten Infizierten zeigen eine leichte Erkältungssymptomatik mit Frösteln und Halsschmerzen – oder gar keine Symptome. 15 von 100 Infizierten erkrankten nach Angaben des Robert Koch-Instituts schwer, sie bekommen demnach etwa Atemprobleme oder eine Lungenentzündung. Nach bisherigen Zahlen sterben ein bis zwei Prozent der Infizierten. dpa