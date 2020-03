Hannovers Rathausaffäre: Die Angeklagten müssen noch zittern

Der Prozess um rechtswidrige Zulagen im Rathaus von Hannover geht auf die Zielgerade. Läuft alles glatt, könnten am 17. März die Plädoyers gehalten werden. Als vorerst letzter Zeuge sagte der frühere Oberbürgermeister und jetzige Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) im Landgericht aus. „Was ist eigentlich los im Rathaus?“, hatte Weil seinen Nachfolger als Oberbürgermeister, Stefan Schostok (SPD), gefragt, wie Weil nun als Zeuge berichtete. Schostok war wegen der Affäre aus dem Amt geschieden, nach einer OB-Neuwahl sitzt nun der Grüne Belit Onay im Rathaus.

Vertrauliche Unterlagen gingen von der CDU an Weil

Angeklagt sind neben Schostok, der sich selbst nicht bereicherte, dessen damaliger Büroleiter Frank Herbert und der frühere Personaldezernent der Stadt, Harald Härke. Der Vorwurf: schwere Untreue, im Falle Herberts Anstiftung dazu. Denn Herbert, rechte Hand Schostoks, wollte angesichts seiner Rolle und Arbeitslast möglichst wie ein Dezernent bezahlt werden und drang auf mehr Geld. Das gab es schließlich auch in Form einer Zulage, die allerdings in Herberts Besoldungsgruppe gar nicht zulässig ist. Daraufhin hatten Fachleute im Rathaus auch unmissverständlich hingewiesen. Härke wiederum wird zur Last gelegt, diese Zulage als Personaldezernent bewilligt zu haben. Grundlage war ein umstrittener Ratsbeschluss. OB Schostok wiederum wollte sich das leidige Thema offenbar möglichst vom Hals halten. In internen mails und chats erscheint er ausweichend und hinhaltend. Das Ganze war auch ein Machtkampf im Rathaus: Nachdem Vorwürfe laut wurden, wonach Härke seiner Lebensgefährtin zu einem besseren Job im Rathaus verhelfen wollte, kam das Thema der Zulagen für Herbert auf. So kam auch Weil ins Spiel. Der frühere CDU-Vorsitzende von Hannover und Fraktionschef im Landtag, Dirk Toepffer, übergab dem Ex-OB im März 2018 einen ihm, Toepffer, anonym zugespielten Umschlag mit internen Unterlagen in Sachen Herbert. Das Verhältnis zwischen Weil und Toepffer gilt als gut. Wie Weil nun als Zeuge berichtete, beunruhigte es ihn nach Durchsicht vor allem, dass solche Dokumente kursierten. Schließlich habe am Ende der Dokumente die klare Einschätzung gestanden, dass eine solche Zulage nicht zulässig wäre. Gezahlt wurde sie allerdings seit April 2015. Weil bat OB Schostok zu sich, um diesem die Unterlagen von Toepffr zu übergeben. „Ich habe ihm empfohlen, die Angelegenheit zu klären und zu einem Ende zu bringen“, berichtete Weil über dieses Treffen mit Schostok. Man habe selbstverständlich auch über den „kommunalpolitischen Zusammenhang“ gesprochen. Beobachter gehen von einer handfesten Standpauke für Schostok aus.

Handelte Schostok pflichtwidrig?

Ob Schostok pflichtwidrig handelte, wird erst das Urteil zeigen. Härke hatte bereits Fehler eingeräumt, sich aber auf das angebliche Einverständnis der Kommunalaufsicht im Innenministerium berufen. Und Herbert? Der hatte mit seinem hartnäckigen Drängen den Fall ausgelöst. Schostok ist sich keiner Schuld bewusst, und Herbert wirkt verbittert.