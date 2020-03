Göttingen: Polizei vergisst Karton mit Beweismitteln auf Straße

Der Göttinger Polizei unterlief am Dienstag bei einer Razzia eine peinliche Panne. (Symbolfoto)

Bei einer Durchsuchung im Rahmen einer Razzia gegen mutmaßliche Rechtsextremisten hat es einem Medienbericht zufolge eine Panne gegeben.

Razzia in Göttingen: Polizisten vergessen Karton mit Konfisziertem auf der Straße

Nach Informationen des Nachrichtenmagazins „Spiegel“ konfiszierten Polizeibeamte bei der Aktion am Dienstag bei einem der Verdächtigen in Göttingen das Mobiltelefon, Datenträger und diverse andere Beweismittel und packten diese in einen Karton. Als sie zurück auf dem Revier waren, stellten die Polizisten jedoch fest, dass sie den Karton vor der Wohnung des Verdächtigen stehen gelassen hatten. Nach ihrer Rückkehr zu der Wohnung war der Karton laut dem Bericht verschwunden, nur das Mobiltelefon konnte noch sichergestellt werden.

Die zuständige Flensburger Oberstaatsanwältin Stephanie Gropp wollte nicht von einer Panne sprechen, sondern von einem Vorfall. Einzelheiten seien ihr zwar noch nicht bekannt, sagte Gropp der Deutschen Presse-Agentur. Es seien aber keine Beweismittel verschwunden.

Aktionen gegen „Aryan Circle“ in vier Bundesländern

Einsatzkräfte hatten bei der Aktion in Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Brandenburg und Hessen Wohnungen durchsucht . Die insgesamt zwölf Verdächtigen sollen sich im Juli 2019 mit weiteren Beteiligten in Bad Segeberg zu der rechtsextremen Gruppierung „Aryan Circle Germany“ zusammengeschlossen haben.

Die rechtsextreme Gruppe hatte den Angaben zufolge Körperverletzungen und Sachbeschädigungen sowie Straftaten nach dem Waffengesetz geplant. dpa