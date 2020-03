Tief „Gisela“ bringt Sturm und Regen – im Harz kann es schneien

Am Donnerstag kann es sehr stürmisch werden.

Hannover. Für unsere Region gilt eine Wetterwarnung der Stufe 2. Auch Gewitter sind möglich. Auch in der Nacht zu Freitag kann es weiter ungemütlich werden.

Tief „Gisela“ sorgt in Niedersachsen für ungemütliches, stürmisches Wetter. Am Donnerstag kann es besonders an der Nordsee orkanartige Böen mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 115 Kilometern pro Stunde geben, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes mitteilte.

In der Region gilt Wetterwarnstufe 2

Aber auch für die Region rund um Braunschweig, Wolfsburg und Salzgitter gilt eine Wetterwarnung der Stufe 2: Die Warnung gilt für Sturmböen mit Windgeschwindigkeiten zwischen 65 km/h und 80 km/h aus westlicher Richtung. In Schauernähe und in exponierten Lagen warnt der Wetterdienst auch vor Sturmböen bis zu 100 km/h.

Das Sturmfeld greift demnach von Nord-Westen auf Niedersachsen über und breitet sich rasch in Richtung Osten aus. Ab Mittag nimmt der Wind langsam ab – am Abend und in der Nacht zu Freitag frischt der Wind dann aber nochmal auf.

Schnee im Harz möglich

Im Harz gibt es Dauerregen – es werden Regenmengen zwischen 45 und 60 Litern in 48 Stunden pro Quadratmeter erwartet. Für den Brocken gilt eine Unwetterwarnung der Stufe 3 mit Warnungen vor Orkanböen. Die Warnung gilt vorerst bis Donnerstag, 18 Uhr. In der Nacht zu Freitag soll es immer mehr Wolken geben, im Harz kann es schneien.

Gutes Wetter fürs Wochenende vorausgesagt

Für das Wochenende ist bislang schönes Wetter prognostiziert: Kein Regen, dafür Sonnenschein und ein wenig Wind. Die Temperaturen klettern am Sonntag wieder auf 13 Grad.