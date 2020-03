Kaufland bestätigt: Mitarbeiter mit Coronavirus infiziert

Osterode. Der Betroffene sowie weitere Mitarbeiter befinden sich in Quarantäne. Der Markt in Osterode wurde gereinigt und desinfiziert und ist geöffnet.

Der erste bestätigte Coronapatient im Altkreis Osterode ist ein Mitarbeiter der Osteroder Kauflandfiliale. Das teilt das Unternehmen mit. „Wir können bestätigen, dass einer unserer Mitarbeiter der Kaufland-Filiale Osterode sich mit dem Coronavirus infiziert hat. In Abstimmung mit dem Gesundheitsamt Göttingen haben wir alle empfohlenen und darüber hinausgehenden Sicherheitsmaßnahmen unverzüglich eingeleitet“, heißt es auf Nachfrage unserer Zeitung.

Aufgrund der aktuellen Entwicklung sei Kaufland auf diesen Fall vorbereitet und arbeite Hand in Hand mit den zuständigen Behörden. „Der Schutz der Gesundheit von Kunden und Mitarbeitern hat oberste Priorität“, so das Unternehmen in einer Stellungnahme. Alle Kontaktpersonen seien informiert worden, befänden sich in häuslicher Quarantäne bzw. blieben für 14 Tage zuhause. Dies betreffe nicht nur die gemäß Robert-Koch-Institut definierten Kontaktpersonen, sondern als Vorsichtsmaßnahme darüber hinaus weitere Mitarbeiter. „Mitarbeiter aus umliegenden Kaufland-Filialen sind zur Unterstützung in Osterode.“

Darüber hinaus, so informiert das Unternehmen weiter, seien zusätzliche Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen vorgenommen worden, die über die Anforderungen des Robert-Koch-Instituts hinaus gehen.

„Wir bitten unsere Kunden, gemäß den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts auf die Handhygiene zu achten und stellen ihnen hierfür sehr gerne kostenfrei Desinfektionsspender, zum Beispiel am Markteingang bzw. an der Kundeninformation, zur Verfügung“, so das Unternehmen weiter.

Die Filiale ist regulär geöffnet.

