Coronavirus: Das sind die Absagen in Osterode und der Region

Um die weitere Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, hat das Land Niedersachsen alle Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Personen abgesagt. Aber auch kleinere Events in der Region finden nicht statt – als Vorsichtsmaßnahme. So hat unter anderem die Stadt Osterode, nach Bekanntwerden des ersten Corona-Falls im Altkreis am Mittwoch, alle städtischen Veranstaltungen bis zum 31. März abgesagt. Alle Termine sollen, so informiert die Verwaltung, nachgeholt werden.

Auch der MTV Osterode hat sich entschieden, den für den 10. Mai geplanten Stadtwaldlauf zu verschieben. Neuer Termin ist der 13. September, informiert der Verein auf seiner Homepage. Der Veranstalter sehe sich in der Pflicht, mit dieser Maßnahme die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen und seine Sportler, Zuschauer, Gäste und Helfer vor einer möglichen Ansteckung zu schützen. „Die Gesundheit unserer Besucher hat für uns oberste Priorität. Insbesondere gilt unsere Fürsorge den teilnehmenden Kindern und Schülern, Schulen und Kindergärten“, heißt es in der Begründung weiter.

Das Tilman-Riemenschneider-Gymnasium in Osterode verschiebt seinen Tag der offenen Tür, der für den 18. März geplant war. Man hoffe, den Tag im Mai nachholen zu können, schreibt die Schule in einer Pressemitteilung.

Auch im Kulturbereich hagelt es Absagen: So hat der Kirchenkreis Harzer Land das Konzert des iChors am Samstag in Herzberg abgesagt. Die Wintergala der Domfestspiele in Bad Gandersheim, der Liederabend mit Lesung mit Bariton Christfried Biebrach am Freitag in Bad Lauterberg und die Frühjahrstagung der Arbeitsgemeinschaft für südniedersächsische Heimatforschung in Dassel finden ebenfalls nicht statt. In der Stadthalle Osterode entfällt die Musical-Show der Tanzschule Baufeld – beide Vorstellungen waren ausverkauft.

Der Frühjahrsmarkt mit verkaufsoffenem Sonntag am kommenden Wochenende in Einbeck sowie das Frühlingserwachen in Northeim am 21. und 22. März finden ebenfalls nicht statt.

Die Klinik Herzberg hat schon vor einer ganzen Weile reagiert und alle Veranstaltungen – von Patientenakademie bis Infoabend für werdende Eltern – abgesagt.

Ebenfalls von Absagen betroffen sind das Konzert mit Fritz Baltruweit am 14. März in der Kirche Steina, die Diskussionsveranstaltung des SPD-Unterbezirks Göttingen zum Themen „Parteiensystem im Wandel: Wo steht die SPD?“ am 13. März, alle Veranstaltungen der Reihe „Kultur im Klinikum“ in der UMG ab dem 15. März, die Hegeschau und Jahreshauptversammlung der Jägerschaft Duderstadt am 14. März, die Jahresveranstaltung des Arbeitgeberverbands Harz am 24. März sowie die „Freiwillige Dienste-Messe“ der Krankenkasse AOK, die am 21. März in Northeim stattfinden sollte.

In Seesen muss das für den 16. und 17. Mai geplante Stadtfest verschoben werden. Darüber hinaus stünden auch Veranstaltungen mit weniger als 1.000 Besuchern auf dem Prüfstand, informiert die Verwaltung in einer Pressemitteilung. Demnach würde man bevorstehende Veranstaltungen, wie beispielsweise Theateraufführungen, mit Unterstützung des Gesundheitsamtes überprüfen.

Auch die Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst sagt alle Veranstaltungen im Sommersemester ab, zu denen externe Gäste erwartet werden. Eine internationale Tagung konnte verlegt werden, der Tag der offenen Tür fällt jedoch aus. „Nach einer Neubewertung der aktuellen Entwicklungen wollen wir dazu beitragen, einer weiteren Ausbreitung des neuartigen Coronavirus entgegen zu wirken – da, wo wir es können“, sagt HAWK-Präsident Dr. Marc Hudy.

Auch in anderen Bereichen müssen Besucher mit spontanen Ausfällen und Absagen rechnen.