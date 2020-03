Das öffentliche Leben steht Kopf

Es gibt nur noch ein Thema: das Coronavirus. Die Pandemie stellt derzeit das gesamte öffentliche Leben auf den Kopf. Die sich ausbreitende neue Krankheit betrifft die Sozialkontakte eines jeden Einzelnen, macht auch in unserer Region mitunter Besuchsverbote von Krankenhäusern und Seniorenheimen notwendig, sorgt für Einschränkungen in der Wirtschaft, im Schulbetrieb und in der Kinderbetreuung. Die Meldungen überschlagen sich – da ist es in der Tat sehr schwer, Ruhe zu bewahren, mit Herz und Verstand zu handeln und sich nicht von blindem Aktionismus anstecken zu lassen. Solch eine Zeit, in der Politiker von einer „historischen Ausnahmelage“ sprechen, haben wir halt noch nicht erlebt. Viele Menschen sind völlig verunsichert, suchen Rat und Hilfe, lechzen nach Informationen und wünschen sich nur eines – Entwarnung. Die aber wird es so schnell wohl nicht geben, auch wenn wir sie innigst herbeisehnen.

In der Redaktion geben wir dieser Tage alles, um unsere Leserschaft mit den wichtigsten gesicherten und bestätigten Informationen Print und Online aktuell zu versorgen. Deshalb ist auch ein Großteil der heutigen Ausgabe wieder dem Thema „Coronavirus“ gewidmet. Allerdings versuchen wir, auch Positives zu vermelden. Aus diesem Grund an dieser Stelle mal ein Themawechsel, denn vielleicht sorgt ja das Wetter für einen kleinen Lichtblick. Laut Wetter Online startet am Wochenende nämlich der Frühling richtig durch, die Temperaturen sollen rasch nach oben klettern.

Am Sonntag soll sich die Luft auf milde 10 bis 15 Grad erwärmen. Auch die neue Woche beginnt wohl richtig schön, präsentiert sich sehr freundlich, nur regional sind mal dichtere Wolken am Himmel. Die Temperaturen steigen weiter an. Bis zur Wochenmitte soll es so bleiben. Dann kündigt sich allerdings aus Norden eine neue Kaltfront an.