Hannover: Eine Frau geht über eine Wiese mit Osterglocken in den Herrenhäuser Gärten. Die neue Woche startet mit zweistelligen Temperaturen am Tag.

Hannover. Tagsüber zweistellige Temperaturen und überwiegend heiter: Der Wochenbeginn in Niedersachsen fühlt sich nach Frühling an.

Wetter in Niedersachsen: Frühlingshafter Start in die Woche

Die Woche startet in Niedersachsen frühlingshaft mit zweistelligen Temperaturen am Tag. Am Montag gibt es vor allem in Ostfriesland noch mehr Wolken als Sonne. Es bleibe aber meist trocken, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes am Sonntag.

Temperaturen am Montag bis zu 16 Grad

Die Höchstwerte liegen im Binnenland bei zwölf bis 15 Grad, in Südniedersachsen bei 16 Grad. An der Küste ist es mit 9 Grad deutlich kühler. Der Wind weht schwach, an der Küste mäßig.

In der Nacht zum Dienstag ist es meist klar, die Temperaturen sinken im Binnenland auf 0 bis 5 Grad. Es kann vereinzelt zu Bodenfrost kommen.

Vorschau auf Dienstag und Mittwoch

Der Dienstag startet heiter, im Tagesverlauf wird es im Norden zunehmend stark bewölkt, es bleibt aber meist trocken. Die Temperaturen klettern auf 13 bis 16 Grad, auf den Inseln und im Oberharz auf rund zehn Grad. Es weht ein schwacher bis mäßiger, an der Küste frischer Wind.

In der Nacht zum Mittwoch liegen die Tiefstwerte im Binnenland bei 4 bis 7 Grad, an der Küste und im Oberharz bei 1 bis 4 Grad. Zunächst ziehen Wolken auf, dann wird es klar.

Am Mittwoch ist es erst sonnig, dann bewölkt es sich. Es bleibt aber meist trocken. Der Wert auf dem Thermometer steigt auf sehr milde 14 bis 18 Grad, an der Küste auf 11 Grad.

Nach Mittwoch wird es wieder frischer

In der zweiten Wochenhälfte wird es dann deutlich kühler, und zum Wochenende hin kann es auch wieder Nachtfrost geben. dpa