Braunschweig. Beamte könnten in der Corona-Krise auch in der Kinderbetreuung arbeiten. Der Vorsitzende Zimbehl sagt: Die Situation ist brisant.

Beamtenbund: In der Notlage sollen Beamte Pfleger unterstützen

Der niedersächsische Beamtenbund fordert, Personal aus dem öffentlichen Dienst im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus einzusetzen. Das könne zum Beispiel in der Pflege oder in der Kinderbetreuung sein, sagte der Vorsitzende des Niedersächsischen Beamtenbundes, Alexander Zimbehl, unserer Zeitung. „Das gilt überall dort, wo Probleme auftreten“, so Zimbehl.

Seine Ideen bezeichnete Zimbehl als Gedankenspiele. „Aber die Situation ist brisant.“ Man müsse sich jetzt von althergebrachtem Denken verabschieden. Ihm sei klar, dass ein Lehrer keine Pflegekraft in einem Krankenhaus ersetzen könne. „Beamte können aber in der Verwaltung einer Klinik oder eines Altenheimes helfen“, sagte Zimbehl. Man müsse sich jetzt gegenseitig unterstützen.

Der niedersächsische Beamtenbund hat 72.000 Mitglieder im öffentlichen Dienst, darunter 45.000 Beamte. Ein Großteil sind Lehrer. Die Schulen in Niedersachsen sind seit Montag geschlossen.