Polizei kontrolliert Corona-Regeln – erhöhte Präsenz vor Ort

Die Polizei will jetzt verstärkt Präsenz zeigen.

Seit Dienstag gelten in Niedersachsen und damit auch in unserem Landkreis strenge Regeln, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen. „Der Infektionsschutz hat im Augenblick oberste Priorität“, sagt Uwe Lührig, Präsident der Polizeidirektion Göttingen. Deshalb werde die Polizei die Präsenz auf öffentlichen Straßen erhöhen, in enger Abstimmung mit den Ordnungsämtern der Städte und Landkreise Kontrollen durchführen und die getroffenen Regelungen mit niedriger Einschreitschwelle konsequent umsetzen.

Es drohen Strafen

Zuwiderhandlungen gegen die aktuellen Einschränkungen würden im Falle von Straftaten zur Anzeige gebracht, im Falle von Ordnungswidrigkeiten mit Bußgeld geahndet, so Lührig. Sollten Bürgerinnen und Bürger Zuwiderhandlungen feststellen, bittet die Polizei, nicht den Notruf zu wählen, sondern – falls erforderlich – über die Amtsleitung Kontakt zur örtlichen Polizei aufzunehmen, um die Notrufleitungen freizuhalten.

