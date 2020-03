Land plant Pflege-Hotline in der Coronakrise

Das Landesgesundheitsministerium in Hannover will mit Blick auf die absehbaren Belastungen durch die Ausbreitung des Coronavirus eine Pflege-Hotline einrichten. An diese könnten sich Fachkräfte, aber auch ambulante Pflegedienste wenden. „Das wird vorbereitet und in den nächsten Tagen auf den Weg gebracht“, erklärt Ministeriumssprecher Oliver Grimm gegenüber unserer Zeitung. Auf diese Branche kämen „ganz neue Fragen und extreme Belastungen zu“, begründete Grimm den Schritt. Das Ministerium kündigte am Donnerstag zudem an, das Land und die AOK Niedersachsen würden ab sofort eine gemeinsame „Corona-Hotline“ zu Fragen rund um den Gesundheitsschutz und Sars-CoV2 betreiben. Diese würde Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr unter der Telefonnummer 0511 4505-555 besetzt sein. „Wir haben es aktuell mit einer nie dagewesenen Situation zu tun. Deshalb gibt es großen Informationsbedarf. Viele Menschen fragen sich, wie sie einer Erkrankung vorbeugen können und welches Verhalten richtig ist“, erklärte Sozialministerin Carola Reimann.

Leserin fragt: An wen kann ich mich wenden, wenn ich helfen will?

„Blutabnehmen im Krankenhaus, Pflegen im Altenheim, Kinderbetreuung oder aber auch Spargelstechen. Es wird immer wieder gesagt und geschrieben, dass Arbeit wegen Corona nicht mehr geleistet werden kann und liegenbleibt, weil bestimmte Berufsgruppen überlastet sind. Aber nirgendwo steht, ob und wo man aushelfen kann, wenn man Zeit dafür hat“, will Leserin Cornelia Worm wissen und wendete sich an unsere Redaktion. In den Kommunen werde man von einer Behörde an die nächste verwiesen, sagt sie. Noch muss sich die Braunschweigerin allerdings gedulden. Eine zentrale Erfassung- und Koordinationsstelle von Hilfsangeboten plant das Land Niedersachsen nach Recherchen unserer Zeitung derzeit nicht. Sie selbst, sagt Worm, habe früher im HEH-Krankenhaus in Braunschweig gearbeitet und könne sich vorstellen, einzuspringen, wenn der Bedarf irgendwann mal besteht. Man müsse heute den Tag X planen, an dem die Kapazitäten gerade in der Pflege oder im Krankenhaus erschöpft seien. Die Wahrscheinlich, dass das so kommt, steige, je länger die Krise dauere, ist unsere Leserin überzeugt.

Gesundheitsamt Peine will Kontaktliste erstellen

Das beschriebene Szenario hat auch der Landkreis Peine im Kopf und will für den Fall gerüstet sein. „Wir planen Kontaktlisten zu erstellen, auf denen Personen stehen, die Erfahrung und Wissen im gesamten medizischen Bereich besitzen“, erklärt Kreissprecher Fabian Laaß gegenüber unserer Zeitung. Wer wolle könne sich schon heute beim Gesundheitsamt melden. Es gehe darum, nicht nur die Ärzte in den Kliniken, sondern auch die im Gesundheitsamt angestellten Mediziner im Notfall entlasten zu können. „Aktuell können wir die Arbeit noch behördenintern ausgleichen“, sagt Laaß. Mitarbeiter anderer Bereiche würden organisatorische Aufgaben mitübernehmen, damit sich die Amtsärzte voll und ganz um die Beantwortung der Fachfragen kümmern könnten, erklärt er.

Der Landkreis Peine hat wie die Stadt Braunschweig auch ein Corona-Testzentrum aufgebaut, in dem Verdachtsfälle täglich überprüft werden können. Damit sollen Hausärzte entlastet und der Weg in die Wartezimmer verhindert werden. Über den medizinischen Bereich hinaus plane der Kreis keine gesonderten Koordinierungsstellen. „Wer bei der Spargelernte helfen will, muss sich bei den jeweiligen Firmen und Landwirtschaftbetreiben melden“, erklärt Laaß.

Viel Resonanz in Wolfsburger Klinikum

In Wolfsburg melden sich weiter viele Bürger beim städtischen Klinikum, die ihre Unterstützung anbieten. Das Angebot werde nach Angaben von Stadtsprecher Ralf Schmidt nun gesichtet. „Gemeldet haben sich bereits zum Beispiel Rettungssanitäter, Notfallsanitäter, Physiotherapeuten, Heilpraktiker, Krankenpfleger, Hebammen, Medizinstudenten, Ärzte“, sagt Schmidt. Die Hotline im Klinikum sei weiter täglich zwischen 8.30 Uhr und 15 Uhr unter der Telefonnummer (05361) 80-3006 zu erreichen.

Thorsten Kleinschmidt, Vorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung im Bezirk Braunschweig und selbst praktizierender Hausarzt, ist begeistert von der Solidarität mit seinem Berufsstand. Er fürchtet, dass die Belastungsgrenze irgendwann erreicht werde. Derzeit käme man noch klar. Eine zentrale Koordinierungsstelle für freiwillige Helfer müsste vom Land in Absprache mit den Krisenstäben in Städten und Kommunen organisiert werden, sagt er.

Braunschweig prüft noch Koordinierungsstelle für Helfer

Die Gefahrenabwehrleitung der Stadt Braunschweig prüft nach Angaben von Stadtsprecher Adrian Foitzik aktuell, wie ehrenamtliches Engagement gebündelt werden kann. Eine Regelung sei bis zum heutigen Tag noch nicht gefunden. Er bittet um etwas Geduld. Klar scheint offenbar, wer eine Koordinierung nicht leisten kann. Es „deute sich bereits an, dass die Strukturen der Stadtverwaltung für die Bewältigung der Krisensituation gebraucht werden. Das Gesundheitsamt hat dafür auf alle Fälle keine Kapazitäten“, so Foitzik.