Göttingen: Betrunkener schlägt in ICE Zugbegleiter ins Gesicht

Ein betrunkener 27-Jähriger hat in einem ICE Reisegäste angepöbelt und einem Zugbegleiter ins Gesicht geschlagen. Beamte der Bundespolizei nahmen den Mann in Göttingen fest, wie die Bundespolizei am Sonntag mitteilte. Der ICE war von Karlsruhe nach Kiel unterwegs.

Bundespolizei beschreibt 27-Jährigen als „reisenden Intensivtäter“

Einige Reisegäste konnten den Täter überwältigen und festhalten. Der 27-Jährige stand unter einem Alkoholeinfluss von 2,44 Promille. Er gilt nach Angaben der Bundespolizei als „reisender Intensivtäter“. Demnach stehen 97 Straftaten in seinem Strafregister. Er saß mehrfach in Haft, erst Mittwoch wurde er aus einer sechsmonatigen Freiheitsstrafe entlassen. dpa