Braunschweiger Ostfalia-Student erlebt Corona-Odyssee in Jamaika

Glück im Unglück hatte Björn Beringer. Bei seinem Zwischenstopp in Toronto konnte er bei Crystal Mercer (rechts) übernachten. Sie traf er mit Schwägerin Jenn Berry bereits in Jamaika.

Als Schlüsselerlebnis seiner Reise bezeichnet Björn Beringer ein Poolbillard-Spiel mit zwei Medizinern aus den USA. Während der Stöße klärten die beiden Ärzte den Braunschweiger über das Corona-Virus auf und rieten ihm ein dringlich, Jamaika so schnell wie möglich zu verlassen. Zwei Tage später saß der Master-Student im Flugzeug und brach seinen Aufenthalt in dem karibischen Inselstaat ab. Eigentlich war der 28-Jährige dorthin gereist, um einen Gastvortrag über sein Forschungsprojekt zu halten und so für die Ostfalia erste Kontakte zur Caribbean School of Media and Communication zu knüpfen. Die ersten Überlegungen zu diesem Kooperationsprojekt gab es im August, gebucht wurde im Dezember – lange vor der Corona-Krise. Beringer studiert Kommunikationsmanagement an der Ostfalia in Salzgitter. Über Professor Harald Rau kam der Kontakt nach Jamaika zustande.

Beringer buchte seinen Trip als Pauschalreise, machte zunächst ein paar Tage Urlaub und wollte anschließend an der Universität mit Studenten und Mitarbeitern ins Gespräch kommen. Seine Tour begann am 4. März. Am selben Tag, aber in einem anderen Flugzeug, reiste auch der erste Corona-Infizierte nach Jamaika ein. „In der Folge stellte das Land, für das der Tourismus ein wichtiger Wirtschaftsfaktor ist, großflächige Gebiete im Süden des Landes unter Quarantäne, weil dieser ,Patient Zero’ dort vermutet wurde. Diese Zonen wurden sogar von bewaffneten Soldaten bewacht“, erzählt Beringer. Im Norden, wo sich der Braunschweiger zu dem Zeitpunkt aufhielt, gab es keine Beschränkungen. Allerdings nahm wie in Deutschland die Zahl der Hamsterkäufe zu.

Viel los war auch im Flughafen Montego Bay in Jamaika. Foto: Privat

„Wegen einer kurz vorher beendeten Dengue-Fieber-Krise war das Gesundheitssystem schon arg vorbelastet“, erzählt Beringer. Auch aus diesem Grund ergriff die Regierung des 2,9-Millionen-Einwohner-Staates wohl sehr schnell weitere Maßnahmen. Bereits eine Woche später war die Einreise für viele ausländische Staatsbürger, darunter auch Deutsche, nicht mehr möglich. Es schlossen Schulen und Universitäten. „Langsam wurde es beängstigend. Ich nahm Kontakt mit dem Direktor des Medieninstitutes auf. Er empfahl mir, sich mit der deutschen Botschaft in Verbindung zu setzen. Gemeinsam mit meiner Familie, die natürlich sehr besorgt war, habe ich mich in einer Whats-app-Konferenz entschieden, die Tour zu beenden.“ Die Suche nach einem Rückflug begann. „Direktflüge nach Deutschland waren ausgebucht. Mit meinem Bruder habe ich dann eine Verbindung mit dreistündigem Zwischenstopp in Toronto ausgesucht. Doch dieser Flug wurde kurzfristig abgesagt, und die Tour wurde umgebucht. Die Route war zwar identisch, der Aufenthalt in Toronto wuchs allerdings auf 17 Stunden. Parallel dazu musste ich ein elektronisches Visum für Kanada beantragen.“

Beringers Glück im Unglück: Am Vorabend der Abreise lernte der aufgeschlossene Student im Hotel zwei Kanadierinnen kennen, die zufällig denselben Flug nahmen. Bei einer der beiden konnte er übernachten. Diese Option wäre für ihn heute nicht mehr möglich, da Kanada nun die Einreisebeschränkungen angepasst hat. Deutsche dürfen sich selbst im Transitbereich der Flughäfen nicht mehr aufhalten.

Am Dienstag landete Beringer erleichtert in Frankfurt. „Ich hatte viel Glück gehabt. Mittlerweile schließen immer mehr Hotels in Jamaika. Ein Urlauber, der später zurück nach Deutschland fliegen wollte, erzählte mir, dass es am Flughafen regelrecht Tumulte um die Plätze des letzten regulären Fliegers in die Bundesrepublik gab.“

Und die Kooperationsgespräche? „Wenn die Universität wieder öffnet, wollen Professor Rau und ich versuchen, eine Videokonferenz mit den möglichen Partnern aus Jamaika zu realisieren. Bis dahin ruht das Projekt.“

