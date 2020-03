70 bestätigte Corona-Fälle im Kreis Göttingen

Göttingen. Zwölf Infizierte leben in der Stadt Osterode, weitere in anderen Kommunen des Altkreises.

Das neue Coronavirus hat weitere Menschen in Stadt und Landkreis infiziert: Nach Stand von Sonntag, 15 Uhr, sind 70 Frauen und Männer betroffen: 22 der Infizierten leben in der Stadt Göttingen, 48 im Landkreis.

13 Städte und Gemeinden im Kreis sind betroffen. Im Flecken Adelebsen stieg die Zahl der Erkrankten (3), ebenso in der Gemeinde Bad Grund (7). Unverändert ist die Zahl in der Stadt Bad Lauterberg (2) und dem Flecken Bovenden (2). Einen erneuten Anstieg gibt es in der Samtgemeinde Dransfeld (8), in der Stadt Duderstadt (2) und in der Gemeinde Gleichen (2). Hinzu kommen unverändert die Betroffenen in der Stadt Hann. Münden (2), der Stadt Herzberg (6), der Stadt Osterode (12), der Gemeinde Rosdorf (1) sowie die Samtgemeinde Radolfshausen (1).