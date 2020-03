Auch ich schreibe heute über Toilettenpapier. Ich habe im Internet etwas Erheiterndes gefunden und könnte mir vorstellen, dass es vielen Lesern – auch in der Krise – gefallen könnte: der Klopapier-Rechner. Die Seite „Reichtmeinklopapier.de“ etwa benötigt drei Informationen, um auszurechnen, wie lange das Toilettenpapier noch reicht: die Zahl der vorhandenen Rollen, die Toilettengänge pro Tag und die Anzahl der im Haushalt lebenden Personen. Probieren wir es mal: 12 Rollen haben wir noch, laut Statistik gehen Männer drei und Frauen vier Mal am Tag auf die Toilette. Kinder in etwa genauso oft. Bei uns im Haushalt leben vier Personen (plus einem Windelkind). Addiert sind das bei uns rund 15 Gänge am Tag. Laut Rechner reicht unser Papier nur noch für drei Tage! Ups. Allerdings, und darauf weisen die Betreiber der Homepage hin, erfolgt die Berechnung mit vierlagigem Toilettenpapier mit je 150 Blatt und einem Verbrauch von zehn Blättern pro Gang. Ein Glück, dass mein Bruder uns gestern eine neue Packung vorbeigebracht hat. Er konnte nach langem Suchen noch etwas ergattern.

