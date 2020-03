Experte: Kliniken sind auf Corona-Krise noch nicht vorbereitet

Corona-Stationen in den Kliniken entstehen, die Zahl der Intensivbetten wird aufgestockt. Ganze Behelfskrankenhäuser werden zum Beispiel in Braunschweig, Wolfsburg und Hannover geplant oder errichtet. Doch all das langt noch nicht, sagt Gesundheitsexperte Tobias Immenroth von der...