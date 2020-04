Klinik Herzberg: Kontaktpersonal wird dreimal pro Woche getestet

Im Herzberger Krankenhaus sind drei Mitarbeiter aus dem ärztlichen Dienst und zwei Mitarbeiter aus dem pflegerischen Dienst positiv auf SARS-CoV2 getestet worden (wir berichteten ). Dies sei bei Gesundheitseinrichtungen wie der Helios Klinik Herzberg/Osterode trotz umfangreicher Präventionsmaßnahmen – zum Beispiel Testungen, Hygienemaßnahmen, persönliche Schutzausrüstung, Besuchsverbot etc. – leider nicht auszuschließen gewesen, sagt Klinik-Sprecherin Daniela Kasper auf Nachfrage unserer Zeitung: „Wichtig ist nun, verantwortungsbewusst und konsequent mit der Situation umzugehen. Unser wichtigstes Anliegen ist es, alles zu tun, unsere Patienten und unsere Mitarbeiter bestmöglich vor einer weiteren Ausbreitung des Virus zu schützen und gleichzeitig die Patientenversorgung und insbesondere die Notfallversorgung sicherzustellen.“

Die Klinik-Mitarbeiter seien dazu aufgefordert, sich beim Auftreten von etwaigen Krankheitssymptomen sofort krank zu melden und umgehend ihren Vorgesetzten zu informieren. Die positiv auf SARS-CoV2 getesteten Mitarbeiter befinden sich in häuslicher Quarantäne. Die Mitarbeiter waren bereits seit einigen Tagen nicht mehr im Dienst. „Die Ansteckungswege sind uns nicht bekannt“, so Kasper. Patienten, die direkten Kontakt zu den betroffenen Mitarbeitern hatten, werden in der Klinik isoliert, das heißt, sie sind in Einzelzimmern untergebracht. Zudem werden sie auf eine Infektion mit dem Corona-Virus getestet. Bei der Betreuung dieser Patienten trägt unser Personal Schutzkleidung. „Zudem führen wir eine gründliche Händedesinfektion vor und nach dem Patientenkontakt durch.“ Haben die Patienten die Klinik bereits verlassen, werden sie vom Gesundheitsamt unter häusliche Quarantäne gestellt.

Die Kollegen, die Kontakt zu den betroffenen Mitarbeitern hatten, wurden entsprechend der RKI-Vorgaben zur Kontaktpersonennachverfolgung bei SARS-CoV2-Infektionen für medizinisches Personal eingestuft. Die in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt eingeleiteten Maßnahmen richten sich ebenfalls an diesen Vorgaben aus.

Fälle frühzeitig identifizieren und Infektionsketten schnell unterbrechen

„Zudem haben wir uns entschlossen, über die Vorgaben des RKI hinausgehend, alle Kollegen, die als Kontaktpersonen der Kategorie Ib eingestuft wurden, dreimal in der Woche auf das Corona-Virus zu testen. So können wir Fälle frühzeitig identifizieren und mögliche Infektionsketten im Haus schnell unterbrechen“, berichtet Daniela Kasper weiter. Wir sind weiterhin in engem Austausch mit dem Gesundheitsamt“, erläutert die Sprecherin. „Zum Schutz unserer Patientinnen und Patienten sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter folgen wir den Empfehlungen und Präventionsmaßnahmen des Robert Koch-Institutes. Zu den konkreten Maßnahmen gehört, dass wir alle Patienten, bei denen ein Verdacht auf eine Corona-Infektion besteht, in einen isolierten Bereich bringen.“

Alle Patienten, die in der Klinik aufgenommen werden, erhalten einen Mund-Nasen-Schutz. Alle Mitarbeiter in allen Berufsgruppen, zum Beispiel auch in IT, Technik und Verwaltung, arbeiten mit Mund-Nasen-Schutz. „Bei der Behandlung von bestätigten Covid-19-Fällen trägt unser Personal Schutzkleidung in Form von FFP2-Masken, Schutzkittel, Schutzhaube, Handschuhen und Schutzbrille. Zudem führen wir eine gründliche Händedesinfektion vor und nach dem Patientenkontakt durch.“

Weiter: „Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehen sehr verständnisvoll und engagiert mit der neuen Entwicklung um. Es gibt eine große Bereitschaft, die aktuelle Situation bestmöglich zu meistern und zum Beispiel Dienste zu übernehmen. In mehrmals wöchentlich erscheinenden Mitarbeiterinformationen informieren wir klinikintern über die aktuellen Entwicklungen im Haus und die Maßnahmen des Krisenstabs. Bei Fragen sind Klinikleitung und Krisenstab jederzeit ansprechbar.“

