Landrat Reuter appelliert: „Legen Sie sich äußerste Disziplin auf“

Die Corona-Krise hat das öffentliche Leben lahm gelegt – auch im Landkreis Göttingen, der derzeit größte Anstrengungen unternimmt, um die Ausbreitung des Virus in unserer Region zu dämpfen und die Folgen für Wirtschaft und Bürger abzumildern. Die Kreisverwaltung ist dafür praktisch im Dauereinsatz.

Im Interview berichtet Landrat Bernhard Reuter, wie er seinen Arbeitsalltag aus der Quarantäne heraus gestaltet, was der Landkreis für die hiesige Wirtschaft tut, wo er die Gesundheitsversorgung sieht und worum er die Bürger dringend bittet.

Herr Reuter, wie geht es Ihnen in der Quarantäne? Welche Erfahrungen haben Sie in den letzten Tagen gesammelt?

Es geht mir gut. Ich bin negativ getestet, bleibe solange die Inkubationszeit noch nicht abgelaufen ist, auf ärztliche Empfehlung aber in häuslicher Quarantäne, auch um andere nicht zu gefährden. Da ich mit Arbeit mehr als hinreichend ausgelastet bin, ist mir die Decke bislang auch noch nicht auf den Kopf gefallen. Das, was mir als sportlichem Mensch fehlt, ist Bewegung, Bewegung, Bewegung.

Wie erleben Sie die Krise persönlich?

Ich sehe die Krise als Bewährungsprobe und tue alles, um den Herausforderungen gerecht zu werden.

Die Amtsgeschäfte laufen unvermindert weiter. Arbeiten Sie tendenziell mehr oder weniger als im Büro?

Eher mehr, aber vor allem anders. Keine Sitzungen, Veranstaltungen, Dienstreisen, dafür aber Telefonkonferenzen, viel mehr Mail-Korrespondenz. Was mir eigentlich ganz gut gefällt: Wir entscheiden schneller, einfach weil wir es müssen. Jetzt gilt Schnelligkeit vor Gründlichkeit. Allerdings bedeutet das leider auch: Vermutlich werden wir häufiger Fehler machen.

Wie schätzen Sie die Folgen der Krise für die Menschen hier in der Region ein?

Die Folgen für die Menschen, die Wirtschaft, die Region sind derzeit noch nicht absehbar. Zurzeit bemerken wir durchaus spürbare Einschnitte in unserem privaten Umfeld. Das bringt selbstverständlich wieder Familien zusammen, Kreativität wird gefördert, es wird kommuniziert. Allein an der Tatsache, dass viele Bürger und Bürgerinnen für ihre Nachbarn, für andere da sind, Schutzmasken nähen oder Lebensmittel sammeln zeigt, dass die Gemeinschaft in unserem Land groß geschrieben und Solidarität gezeigt wird. Andererseits nimmt die häusliche Gewalt im Augenblick zu, da Menschen auf beengtem Raum täglich viele Stunden miteinander auskommen müssen. Das bereitet mir Sorgen.

Wirtschaftlich werden die Folgen gewaltig sein, weltweit, in Europa, in Deutschland und auch in unserer Region. Im Augenblick versuchen wir mit unserer Wirtschaftsförderung WRG und mit Mitarbeitern des Jobcenters möglichst viele Informationen an die regionalen Betriebe zu geben, zu beraten und zu unterstützen. Soforthilfemaßnahmen von Bund und Ländern sind bereits auf den Weg gebracht. Das alles kann aber erst ein Anfang sein. Am Ende wird es auch darum gehen, Trittbrettfahrer zu identifizieren und die vermutlich gewaltigen Kostenfolgen gerecht zu verteilen. Das muss besser als nach der Finanzmarktkrise laufen, sonst wird der gesellschaftliche Zusammenhalt bedroht.

Im Altkreis Osterode ist der Tourismus ein nicht unerheblicher wirtschaftlicher Faktor – die kleinen Ferienwohnungen, Hotels und Pensionen, von denen viele Betreiber im Südharz leben, liegen brach. Wie kann man den Kleinstbetrieben in der Tourismusbranche helfen – jetzt und auch nach der Krise?

Bund und Land haben eine Reihe von Fördermaßnahmen zur Verfügung gestellt. Sie können kurzfristig in Anspruch genommen werden. Unsere Wirtschaftsförderung WRG steht beratend allen Unternehmen, auch den touristischen, zur Verfügung.

Gesundheitsminister Spahn sprach jüngst von der „Ruhe vor dem Sturm“: Sind wir im Landkreis Göttingen auf Ausmaße, wie wir sie derzeit in Italien, Spanien oder den USA erleben, vorbereitet?

Wir sind mit dem regionalen System der Gesundheitsversorgung jedenfalls besser vorbereitet als Italien, Spanien oder Teile der USA. Trotzdem kann niemand garantieren, dass auch unsere Einrichtungen schnell überlastet sind. Deshalb ist es so wichtig, dass die Infektionswelle gebremst wird und die Fallzahlen nur langsam steigen. Wie schnell wir an Grenzen kommen können, zeigt die Lage in einigen Alten- und Pflegeheimen. Deshalb kann ich immer nur an alle appellieren: Meiden Sie Kontakte! Halten Sie Abstand! Halten Sie die Hygieneregeln ein!

Welche Lehren ziehen Sie aus der Krise?

Im Augenblick gelingt es uns durch die sehr gute Kommunikation im gemeinsamen Stab von Stadt und Landkreis sowie in den einzelnen Stäben in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen immer vor der Lage zu sein. Alle Beteiligten nehmen dennoch jeden Tag Erfahrungen aus dem Tag mit, können Gewonnenes unmittelbar umsetzen. Was man jetzt schon sagen kann, ist, dass mein Appell aus dem Jahr 2018, mehr in den Bevölkerungsschutz zu investieren, richtig war, nur leider zu wenig gehört wurde. Für ein abschließendes Fazit allerdings ist es im Augenblick viel zu früh.

Gibt es etwas, das Sie den Bürgern des Landkreises aus der Quarantäne heraus mitteilen möchten?

Mir wird berichtet, dass es insbesondere in manchen Supermärkten nach wie vor zu Drängeleien und Nichteinhalten der Abstandsregeln kommt. Ich appelliere dringend an die Bevölkerung sich angesichts der bedrohlichen Entwicklung äußerste Disziplin aufzuerlegen. Alle Einzelhändler fordere ich auf, ordnend einzugreifen, wie viele das schon tun. Ich danke allen, die weiterhin den Alltag am Laufen halten. Den Müllwerkern, den Postdienstleistern, den Mitarbeitern in Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen und sonstigen sozialen Einrichtungen, den Mitarbeitern im Lebensmittelbereich, jeder helfenden Hand im Rahmen der Nachbarschaftshilfe – Danke an alle, die für andere in dieser Zeit da sind. Und an alle: Wenn irgend möglich, bleiben Sie bitte zu Hause!

