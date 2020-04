Baumärkte und Gartencenter in Niedersachsen dürfen ab Samstag wieder für Privatkunden öffnen. Trotzdem gelten nach wie vor das Kontaktverbot.

Osterode. Märkte in der Region rechnen mit Besucheransturm am Samstag, 4. April, und bitten um Vernunft und Rücksicht beim Einkauf.

Baumärkte und Gartencenter sollen am Samstag wieder öffnen

Die Baumärkte und Gartencenter in Niedersachsen dürfen ab dem 4. April wieder ihre Türen für Privatkunden öffnen. „Wir werden zum Wochenende deren Öffnung vorsehen“, sagte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) am Mittwoch. Ab Samstag dürfen dann nicht mehr nur Gewerbetreibende oder Handwerker in die Baumärkte, sondern auch Privatleute.

In Osterode rechnet Jörg Schäfer, Marktleiter bei Obi, mit einem wahren Ansturm an Privatkunden am Wochenende, „obwohl bislang die offizielle Erlaubnis des Landkreises Göttingen fehlt", erklärt er. Die Entwicklung hat ihn dabei überrascht: „Noch am Mittwoch habe ich Kurzarbeit beantragt, diese nun wieder zurückgenommen. Sowohl mein Team wie auch ich sind doch überrascht über die Entscheidung.“ Über zu wenig Arbeit konnte sich das Team aber grundsätzlich nicht beklagen. Das permanente Auffüllen der Regale werde zu einer Herkulesaufgabe, die man kaum noch schaffen könne.

Gewappnet für Ansturm

Gewappnet ist man für die Wiederöffnung für alle Kunden dennoch so gut es geht. Ein privater Sicherheitsdienst sei unter anderem am Eingang im Einsatz. Auch werde die Anzahl an Kunden im Markt klar reglementiert, Sicherheitsabstände und -regeln seien überall angegeben.

In Bezug auf das Warenangebot kann Jörg Schäfer eines aber bereits jetzt feststellen: „Es gibt keine Atemschutzmasken bei uns, wir können auch keine mehr bestellen oder erhalten.“ Anders sehe dies bei Handdesinfektionsmitteln aus. „Ich habe gerade eine neue große Lieferung bekommen“, erklärt der Marktleiter, der hofft, dass die Kunden mit der neuen Freiheit, die die Wiederöffnung bedeutet, vernünftig umgehen. Etwas anders als in Osterode war die Situation bei den Raiffeisen-Märkten in Elbingerode, Badenhausen und Tettenborn. „Da wir auch Futtermittel verkaufen, hatten wir die gesamte Zeit geöffnet“, erklärt der Bereichsleiter Tobias Mautz.

Sicherheitsmaßnahmen getroffen

Auch dort wurden verschiedene Sicherheitsmaßnahmen wie Spuckschutz, Abstandsmarkierungen und ein reduzierter Einlass getroffen. Bislang so Mautz, könne man die Kunden auch in allen Bereichen mit Waren versorgen, das Zentrallager des Unternehmens biete noch genug Nachschub. Allerdings brauche die Logistik aktuell etwas länger wie sonst, um die Ware zu liefern.

Einen deutlichen Appell richten Jörg Schäfer und Tobias Mautz in Richtung der Kundinnen und Kunden: Die Hygiene- und Kontaktregeln müssen befolgt werden. „Wir alle müssen vernünftig und respektvoll miteinander umgehen. Auch freut sich das Personal in allen Branchen über ein freundliches Wort in diesen schwierigen Zeiten“, erklärt Jörg Schäfer.

Eine entsprechende Allgemeinverfügung des Landkreises Göttingen zur Wiederöffnung der Märkte für Privatkunden befand sich am 2. April noch in Arbeit.

Corona in Osterode- Ein Überblick über die Situation vor Ort