Niedersachsen: Die Ostertage werden zum Testfall in Corona-Krise

Von Exit-Strategien wollte der Leiter des niedersächsischen Krisenstabes, Heiger Scholz, zum Auftakt einer neuen Woche mit dem Corona-Virus lieber noch nicht reden. 6218 bestätigte Infizierte in Niedersachsen, 209 mehr als am Vortag, sei zwar eine „im Vergleich der letzten Wochen sehr niedrige Zahl“, sagte der Sozial-Staatssekretär. Er sei aber mit Blick auf die zu erwartenden Meldeverzögerungen am Wochenende skeptisch. „Von daher würde ich gerne noch ein bisschen abwarten wollen“, so Scholz.

Dass eine Steigerungsrate von 3,5 Prozent eine „deutlich bessere Situation“ als die 33 Prozent sei, die man vor 14 Tagen verzeichnet habe, sagte Scholz zwar auch. Doch die Landesregierung hält nicht nur an der Linie fest, in der Woche nach Ostern grundsätzlich über die weitere Marschrichtung zu entscheiden – in enger Abstimmung mit den anderen Bundesländern und dem Bund.

Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

Wir informieren Sie regelmäßig und kostenlos über den neuen Stand. E-Mail* Jetzt anmelden! Einwilligung Ich willige ein, dass mich die BZV Medienhaus GmbH regelmäßig per E-Mail über Medienangebote (Digital und Print), Gewinnspiele, Leserreisen, Treueangebote, Meinungsumfragen, Veranstaltungen sowie Angebote aus dem Online-Shop per E-Mail informiert. Diese Einwilligung kann ich jederzeit per E-Mail, durch Nutzung des in den E-Mails enthaltenen Abmeldelinks, widerrufen.



Opt-In-Text Opt-In BZM0002

Kontaktkanal Formular Corona in Artikel Opt-In-Text * Pflichtfelder: Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. www.CleverReach.de

„Wir bitten die Leute um eines: Disziplin, Disziplin, Disziplin“, erklärte Regierungssprecherin Anke Pörksen bei der wochentäglichen Pressekonferenz zur Corona-Situation (im Internet über NDR Niedersachsen jeweils um 14.30 Uhr). Entscheidend sei es, die Kontaktverbote einzuhalten. „Der Kräfteeinsatz der Polizei in ganz Niedersachsen war noch einmal etwas höher als am vorherigen Wochenende“, hatte Innenminister Boris Pistorius (SPD) erklärt. Die allermeisten Menschen hätten Verständnis für die Regelungen und auch dafür, dass diese kontrolliert und im Zweifel durchgesetzt werden.

Scholz bemühte sich außerdem, das Hin und Her um Besuchsverbote in Privatwohnungen zu erklären. „Wir im Sozialministerium haben das deutlich strikter interpretiert, auch im Bereich der eigenen Wohnung“, sagte Scholz zum Thema Kontaktverbote. Das hätte im Grunde ein Beschränken der Kontakte in der Wohnung auf den „eigenen Hausstand“ bedeutet. Dies sei von den Ministerpräsidenten – darunter auch Stephan Weil (SPD) – aber anders gemeint gewesen. Weil habe darauf hingewiesen. „Wir korrigieren das gerade“, sagte Scholz am Montag. Scholz sprach von mangelnder Abstimmung zwischen Sozialministerium und Staatskanzlei.

Interaktiv - Das Coronavirus in Deutschland und weltweit: Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen.

Sozialministerin Carola Reimann (SPD) hatte bereits erklärt, dass Besuche von Familienangehörigen und engen Freunden doch möglich sein sollen. Die Kontakte außerhalb des eigenen Hausstandes seien aber auf ein absolut nötiges Minimum zu reduzieren, hatte Reimann erklärt. Scholz betonte, die Ansteckungsgefahr sei in geschlossenen Räumen um ein Vielfaches höher als an der frischen Luft. Um nicht in eine Situation wie in Italien zu kommen, seien relativ lange restriktive Regelungen nötig. Die Ostertage gelten – zumal bei schönem Wetter – als Risiko: Bei zu vielen Verstößen gegen die Kontaktverbote und Abstandsgebote könnte sich die Lage drastisch verschlechtern. Dabei geht es vor allem darum, in Kliniken ausreichend intensivmedizinische Plätze für die schweren Verläufe bereitstellen zu können. 108 Tote gibt es bislang, die Lage in Pflegeheimen ist teilweise dramatisch.

Niedersachsen- 6218 Corona-Infizierte – mehr als hundert Tote

Idealerweise brauche man eine Entwicklung wie in Südkorea, wo ein Erkrankter maximal eine weitere Person anstecke, sagte Scholz. Dann könne man zu einer strikten Eindämmung durch Quarantäne und das Ermitteln der Kontaktpersonen kommen. Von 881 Krankenhauspatienten werden laut Sozialministerium 166 beatmet. „Es wäre ein Fehler, sich treiben zu lassen“, sagte Scholz zur Debatte um Lockerungen. Eine Pflicht zum Tragen von Schutzmasken sei abstrus, solange medizinisches Personal und Pfleger nicht komplett damit ausgestattet seien, sagte Scholz weiter. Dem Ministerium liegt auch die Meldung eines Krankenhauses vor, dem normale OP-Masken auszugehen drohen.

Sich nicht treiben zu lassen: Dieses Motto gilt auch für das Thema Schulbeginn. Scholz verwies zwar aufs Kultusministerium, machte aber klar, dass es viele Varianten mit vielen Argumenten gäbe. Eine sei es zum Beispiel, wegen der Prüfungen mit den Abiturienten wieder anzufangen. Eine andere, die Eltern durch Schule für die Grundschüler zu entlasten.

Coronavirus in der Region – hier finden Sie alle Informationen