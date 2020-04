Celle: 15-Jähriger auf Straße erstochen – Verdächtiger schweigt

Am Dienstagabend ist ein Jugendlicher in Celle erstochen worden. Die Hintergründe der Tat sind laut Polizei noch ungeklärt. (Symbolbild)

Celle. In Celle starb ein 15-Jähriger an seinen Verletzungen, nachdem ein Mann auf ihn eingestochen hatte. Der Festgenommene schweigt zu seinen Motiven.

Nach dem Tod eines 15-jährigen Cellers infolge von Messerstichen herrscht weiterhin Unklarheit über das Motiv des mutmaßlichen Täters. Dieser hatte am Dienstagabend scheinbar grundlos auf sein Opfer eingestochen – und schweigt seit seiner Festnahme dazu.

Celle: Zeugen halten den mutmaßlichen Täter in Schach – Polizei nimmt ihn fest

Der Jugendliche war nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstagabend gegen 21:45 Uhr mit dem Fahrrad in der Nähe des Celler Bahnhofs unterwegs, als ihn der 29-Jährige mit einem Messer angriff. Der 15-Jährige wurde schwer verletzt, er starb kurze Zeit später im Krankenhaus.

Ein Augenzeuge erzählt, der Mann sei auf den Jungen losgegangen, dieser sei mit dem Fahrrad noch ein paar Meter weiter gefahren und dann gestürzt. Der Polizei sagen Augenzeugen, der mutmaßliche Täter habe sich zuvor in einem Hauseingang aufgehalten.

Oberstaatsanwalt Lars Janßen sagt, Zeugen des brutalen Angriffs seien nach eigenen Angaben eingeschritten und hätten sich um das Opfer gekümmert. Den mutmaßlichen Täter hätten sie mit einer Warnbake in Schach gehalten. Die Polizei nahm ihn schließlich fest.

Haftbefehl wegen Verdachts auf Totschlag – Motiv unbekannt, Verdächtiger schweigt

Die Polizei sperrte noch am späten Dienstagabend das Gebiet um den Tatort in Bahnhofsnähe weiträumig ab, Experten in Schutzanzügen sicherten Spuren – „niemand kam rein, niemand kam raus“, schilderte ein Anwohner. Die Maßnahmen dauerten bis etwa 3 Uhr morgens.

Am Mittwochabend wurde Haftbefehl erlassen – wegen Verdachts des Totschlags. Der mutmaßliche Täter schwieg bislang, auch vor dem Haftrichter. Bei seiner Festnahme habe der 29-Jährige verwirrt gewirkt, hieß es weiter.

Oberstaatsanwalt: „Gehen von psychischer Erkrankung des Angreifers aus“ – Gutachten soll helfen

Konkrete Anhaltspunkte zum Motiv des Mannes, der anwaltlich vertreten wird, gab es zunächst nicht. Es habe keinen Streit, nicht einmal eine Kommunikation zwischen beiden gegeben. „Es gibt bislang keine Anhaltspunkte für einen politischen Hintergrund oder eine rassistische Motivation. Wir gehen weiterhin von einer psychischen Erkrankung bei dem Mann aus“, sagte Oberstaatsanwalt Lars Janßen am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur.

Genauere Aufschlüsse solle nun ein psychiatrisches Gutachten über den aus Celle stammenden Beschuldigten geben. „Bei einer solchen Konstellation ist die Beauftragung eines solchen Gutachtens die normal übliche Praxis“, so Janßen. dpa