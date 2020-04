Steuerbescheid: Bearbeitung dauert in Niedersachsen länger

In Niedersachsen und Bremen müssen die Bürger im Schnitt länger auf ihren Steuerbescheid warten als in den meisten anderen Bundesländern. Nach einer Erhebung des Steuerzahlerbundes warten die Niedersachsen von der Abgabe der Steuererklärung bis zum Bescheid durchschnittlich 53 Tage. In Bremen sind es im Schnitt fast 56 Tage.

Damit liegt Niedersachsen bundesweit auf dem zehnten, und Bremen auf dem elften Platz. Zum Vergleich: beim Spitzenreiter Berlin dauert es nur 40 Tage, beim Schlusslicht Thüringen mehr als 58 Tage.

Im Schnitt 1000 Euro zurück

„Es darf nicht vom Wohnort abhängen, wann Bürger und Betriebe ihren Steuerbescheid erhalten und möglicherweise sogar Geld zurückbekommen“, kritisierte der Präsident des Bundes der Steuerzahler, Reiner Holznagel, in der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ am Samstag.

Die Statistik setzt sich laut Steuerzahlerbund aus den Durchschnittswerten jeweils aller Steuererklärungen zusammen, die die Finanzverwaltungen der einzelnen Bundesländer bis Ende 2019 bearbeitet haben. Nur Nordrhein-Westfalen meldete keine konkreten Zahlen.

Geben Steuerzahler eine Erklärung ab, bekommen sie laut Steuerzahlerbund im Durchschnitt gut 1000 Euro wieder. dpa