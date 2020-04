Wohnungsbesitzer reisen an Küste - Nachbarn erstatten Anzeige

Der Eigentümer einer Ferienwohnung in Sande-Cäciliengroden im Landkreis Friesland ist bei seiner Ankunft wieder nach Nordrhein-Westfalen zurückgeschickt worden. Nachbarn sahen den 62-jährigen Mann und seine 59-jährige Lebensgefährtin am vergangenen Donnerstag anreisen und erstatteten Anzeige, wie die Polizei am Montag mitteilte. Den Angaben zufolge hatte das Paar geplant, die Osterfeiertage in der Ferienwohnung zu verbringen.

Vorfall in Ostfriesland laut Polizei ein Einzelfall

Aufgrund des Aufenthaltsverbots in Zweit- und Ferienwohnungen, das angesichts der Ausbreitung des Coronavirus gilt, seien die beiden aufgefordert worden, die Wohnung bis zum nächsten Tag wieder zu verlassen und sich zum Erstwohnsitz zu begeben. Gegen sie wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Dieser Verstoß gegen das Aufenthaltsverbot sei allerdings ein Einzelfall gewesen, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte. Ähnliche Vergehen seien in den letzten Wochen in der Region nicht bekannt. dpa