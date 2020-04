Ostern hagelte es im Harz Fahrverbote für Motorradfahrer

Die Polizei hat am Osterwochenende drei Tage lang den Verkehr im Harz kontrolliert. Die Bilanz: Bei drei Geschwindigkeitsmessungen wurden 424 Verstöße festgestellt. Knapp die Hälfte davon waren Motorradfahrer. Gegen 65 Kraftfahrzeugführer werden Fahrverbote verhängt, hierbei handelt es sich um 51 Motorradfahrer und 14 Pkw-Fahrer.

162 km/h im 80er-Bereich

Die höchste Überschreitung am Samstag betrug gleich mehrfach 82 km/h. Diese Motorradfahrer wurden in einem 80er-Bereich mit 162 Stundenkilometern gemessen. Ein weiterer unrühmlicher Spitzenreiter war am Ostermontag ein Motorradfahrer, der bei erlaubtem Tempo 60 mit 123 km/h gemessen wurde. Am Karfreitag wurde gegen drei Motorradfahrer ein Strafverfahren wegen eines illegalen Rennens eingeleitet.

Kontrolliert wurde auf der Bundesstraße 4 zwischen Braunlage und der Landesgrenze Sachsen-Anhalt sowie auf der Bundesstraße 242 zwischen Clausthal-Zellerfeld und Seesen.