Bericht: Verzehrempfehlung für Flussfische soll angepasst werden

Ein Angler steht am späten Nachmittag am Flussufer im Gegenlicht.

Hannover. In Niedersachsen sind offenbar viele Flussfische mit der chemischen Substanz PFOS belastet. Das Ernährungsministerium will deshalb reagieren.

Das niedersächsische Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz will die Verzehrempfehlung für Fische aus Flüssen des Landes einem Bericht zufolge anpassen.

Unter Berufung auf Daten des aktuellen Flussfischmonitorings berichtet das NDR Magazin „Panorama 3“, viele Fische in Flüssen in Niedersachsens seien „stark mit der chemischen Substanz PFOS (Perfluoroctansulfonsäure) belastet“, wie der Sender am Dienstag mitteilte. Diese stehe im Verdacht, Krebs auszulösen und die Fruchtbarkeit zu beeinflussen.

Substanz früher zur Produktion von Feuerlöschschaum verwendet

Dem Bericht zufolge wurden zwischen Oktober 2018 und Dezember 2019 rund 170 Aale und Brassen aus den Flüssen Aller, Elbe, Ems, Oste und Weser auf Schadstoffe beprobt. Auch Zander aus dem Elbeseitenkanal seien untersucht worden. In allen Proben sei die chemische Substanz nachgewiesen worden – in einer Menge, die Berechnungen zufolge über „dem empfohlenen tolerierbaren Wert“ einer täglichen Dosis liege.

Perfluoroctansulfonsäure wurde früher unter anderem zur Produktion von Feuerlöschschaum verwendet. „Auf der Basis der aktuell ermittelten PFAS-Gehalte der untersuchten Fische wird die Verzehrempfehlung angepasst“, erklärte das Ministerium dem Magazin zufolge. Der vom Ministerium im Zitat verwendete Oberbegriff PFAS steht nach Angaben des Umweltbundesamts für eine Gruppe Industriechemikalien, die etwa 4.700 Substanzen umfasst. dpa