Corona: Opposition setzt Sondersitzung des Landtags durch

Zwar tagte der Landtag im März mit dem Schwerpunkt Corona, zwar finden auch Sitzungen von Ausschüssen des Landtags statt. Doch FDP und Grünen im Parlament reicht das nicht: Sie fordern eine Sondersitzung des Parlaments in der kommenden Woche. „Folgende Beratungsgegenstände sollen bei dieser Sondersitzung behandelt werden: Bewältigung der Corona-Pandemie und Sicherstellung der Parlamentsarbeit in Pandemiezeiten“, heißt es in einem Antrag der beiden Fraktionen.

„Wir befinden uns mittlerweile in der dritten Woche eines seuchenrechtlichen Ausnahmezustands“, erklärte der FDP-Fraktionsvorsitzende Stefan Birkner. Einerseits seien der Schutz der Bevölkerung zu gewährleisten und die großen Herausforderungen für das Gesundheitssystem zu bewältigen, andererseits seien alle massiven Grundrechtseinschränkungen ausgesetzt. „Hierüber muss in dem dafür demokratisch legitimierten Gremium eine Debatte stattfinden“, forderte Birkner.

Unmut über „Corona-Briefings“

Das sehen auch die Grünen mit ihrer Fraktionsvorsitzenden Julia Hamburg so. „Die Entscheidungen über Lockerungen und fortbestehende Einschränkungen wiegen unverändert schwer“, so Hamburg. Die dritte Oppositionsfraktion, die AfD, hatte in einer Mitteilung noch ein paar Schippen draufgelegt. „Wenn sich der Staat in seiner totalitären Rolle gefällt, wird‘s gefährlich“, hieß es in der Erklärung der Fraktionsvorsitzenden Dana Guth. In Niedersachsen werde gerade per „Reimann-Verordnung“durchregiert, ohne Parlamentsbeschlüsse und gesetzlicher Grundlage außer einem wackeligen Bezug aufs Bundesinfektionsschutzgesetz, erklärte Guth. Das Land Niedersachsen arbeitet gerade an einer aktualisierten Verordnung. Das Sozialministerium von Carola Reimann (SPD) leitet den Krisenstab.

AfD warnt vor „Tyrannei“

Dass die Forderung nach der Sondersitzung nach dem Video-Gipfel von Bund und Ländern öffentlich gemacht wurde, dürfte kein Zufall sein. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hatte am Mittwoch erneut in der täglichen Pressekonferenz des Corona-Krisenstabs die weitreichenden Beschlüsse erläutert. Zwar sind auch in anderen Ländern „Corona-Briefings“ Alltag. Dass der Regierung auch in Niedersachsen derzeit weitgehend die Bühne gehört, stört viele Landtagsabgeordnete aber offenbar schon länger. Auch dass der frühere provisorische Plenarsaal des Landtags wegen seiner Größe für die Pressekonferenzen genutzt wird, sorgte intern für Diskussionen. Die AfD ging von den Oppositionsfraktionen mit ihrer Kritik am weitesten. „Auch Tyrannei und Willkür können sich virusartig verbreiten und einer Demokratie die Luft zum Atmen nehmen“, erklärte Fraktionschefin Guth.

SPD und CDU: Oppositionsrechte wahren

„Die SPD-Landtagsfraktion unterstützt das Verlangen der Oppositionsfraktionen, eine Sondersitzung des Parlaments einzuberufen“, hatte schnell der parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Landtagsfraktion, Wiard Siebels, erklärt. Auch von der CDU kam Rückendeckung. „Die Koalition von CDU und SPD hat den Oppositionsfraktionen zu Beginn der Legislaturperiode zugesagt, die Oppositionsrechte zu wahren“, erklärte der Abgeordnete Jens Nacke. Bei den Regierungsfraktionen ahnt man wohl, dass eine Grundsatzdebatte weit einfacher ist als eine über konkrete Versäumnisse. Weil und Sozialministerin Reimann als verkappte Tyrannen und Willkürherrscher - das scheint dann doch arg weit hergeholt. Auch aus der Opposition hatte es zudem viel Rückendeckung für viele der Corona-Entscheidungen gegeben. Dass die Opposition generell mehr Lockerungen will, wäre ebenfalls ein falscher Eindruck. Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Hamburg etwa, Fachfrau für Bildungspolitik, hatte gerade beim Thema Schulen immer vor der Illusion gewarnt, alles könne schnell wieder wie gewohnt laufen. Doch Kritik zum Vorgehen und zur Kommunikation der Regierung gibt es durchaus. FDP-Fraktionschef Birkner etwa kritisierte, es sei nicht begründet worden, warum bei der Öffnung von Läden eine Größe von bis zu 800 Quadratmetern Verkaufsfläche künftig erlaubt sei. Dass auch große Läden die Abstandsregeln einhalten könnten, bewiesen die Ausnahmen für Buch-, Fahrrad- und Autohandel. Debattiert werden soll nun offenbar am kommenden Donnerstag.