Einbeck. Mitten in der Nacht löst sich in einer Wohnung in Einbeck ein Schuss, eine Frau stirbt. Der Staatsanwalt geht jetzt einer zentralen Frage nach.

Mann erschießt Ehefrau in Wohnung – was war passiert?

Die Staatsanwaltschaft Göttingen ermittelt gegen einen 48-jährigen Mann aus Einbeck. Ihm wird zur Last gelegt, am 14. April kurz vor Mitternacht seine 27-jährige Ehefrau in der gemeinsamen Wohnung in Einbeck mit einer von ihm illegal erworbenen Pistole erschossen zu haben.

Wie Oberstaatsanwalt Andreas Buick mitteilt, richtet sich der Fokus der Ermittlungen auf die Frage, ob es sich um ein vorsätzliches Tötungsdelikt handelt oder ob der Beschuldigte die Geschädigte möglicherweise fahrlässig tötete, weil sich unbeabsichtigt ein Schuss löste.

Unmittelbar nach der Tat teilte der Beschuldigte über die Notrufleitung der Feuerwehr mit, dass er glaube, seine Ehefrau erschossen zu haben. Da der Beschuldigte massiv unter Alkoholeinfluss stand und ein Arzt aufgrund des Zustandes des Beschuldigten eine Haftfähigkeit verneinte, wurde der Beschuldigte unter polizeilicher Bewachung in ein Krankenhaus gebracht.

Zum derzeitigen Zeitpunkt besteht kein dringender Tatverdacht wegen eines vorsätzlichen Tötungsdelikts. Der bislang unbestrafte 48-Jährige wurde aus diesem Grund auf Anordnung der Staatsanwaltschaft auf freien Fuß gesetzt. Er schweigt zu den Vorwürfen.

Die Ermittlungen dauern an, heißt es abschließend in der Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Göttingen.