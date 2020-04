Diese Regeln zum Schutz vor Corona gelten ab 20. April

Am Freitag hat das Sozialministerium die Niedersächsische Verordnung zum Schutz vor Neuinfektionen mit dem Coronavirus veröffentlicht. Sie tritt am 20. April in Kraft und gilt zunächst bis einschließlich 6. Mai. Zugleich gelten Allgemeinverfügungen des Gesundheitsamtes für Stadt und Landkreis Göttingen.

Die Kreisverwaltung hat die wichtigsten Corona-Regeln zusammengefasst, sie sind nicht vollständig und nicht rechtlich verbindlich.

Wohnung und Öffentlichkeit

Körperliche Kontakte mit Menschen, die nicht in der gleichen Wohnung leben, sind auf ein Minimum zu beschränken.

Kontakte außerhalb der Wohnung sind nur erlaubt, wenn ein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten wird und Zusammenkünfte auf maximal zwei Personen begrenzt sind.

Unter diesen Bedingungen sind in der Öffentlichkeit weiter möglich: Sport; der Weg zur Arbeit und Ausübung des Berufs; Arztbesuche und unaufschiebbare Behandlungen (Zahnmedizin, Psychotherapie, Physiotherapie, Ergotherapie oder Osteopathie); Inanspruchnahme von Hebammenleistungen; der Besuch von Gesundheitseinrichtungen (Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Optiker, Hörgeräteakustiker); Begleitung von Kindern zur Notbetreuung; Behördengänge.

Zulässig sind die Betreuung hilfebedürftiger Personen und Minderjähriger; die Teilnahme an Hochzeitsfeiern und Beerdigungen im engsten Familienkreis (max. 10 Personen); die Begleitung Sterbender; Presse und Medienarbeit; Hilfe in Notsituationen und Abwehr von Gefahren für Personen/Eigentum.

Versammlungen, Veranstaltungen

Verboten sind Zusammenkünfte in Vereins-, Freizeit- und Sporteinrichtungen; Messen und Ausstellungen; Bildungseinrichtungen; Kirchen, Moscheen, Synagogen und Gemeindezentren.

Verboten sind öffentliche Veranstaltungen mit Ausnahme von Sitzungen kommunaler Vertretungen.

Für Versammlungen unter freiem Himmel können zuständige Behörden Ausnahmen erteilen (sofern es sich bei den Teilnehmenden um Angehörige oder Personen handelt, die in einer Wohnung leben).

Das Verbot gilt zunächst bis zum 31. August für Großveranstaltungen ab 1.000 Menschen.

Geschäfte und Dienstleistungen

Geschlossen sind: Bars, Diskotheken und Clubs; Kultureinrichtungen wie Theater, Museen und Bibliotheken; Freizeit- und Sporteinrichtungen; Spielplätze.

Dienstleistungen sind untersagt, wenn der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann. Das gilt für Friseure; Tattoo-Studios; Nagelstudios; Kosmetikstudios; Physiotherapeuten, Osteopathen und Ergotherapeuten (Ausnahme: Die Behandlung ist ärztlich veranlasst oder unaufschiebbar); Fahrschulen.

Geschlossen sind alle Geschäfte mit einer Verkaufsfläche ab 800 m².

Kleinere Geschäfte können öffnen, wenn sie die Einhaltung des Mindestabstands zwischen Kunden sicherstellen, den Zugang steuern und Warteschlangen vermeiden. Das gilt auch für Einkaufscenter, dort dürfen keine Getränke und Speisen angeboten werden.

Unabhängig von der Verkaufsflächengröße ist zulässig die Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen des täglichen Bedarfs: Lebensmittel- und Getränkehandel; Wochenmärkte und Hofläden; Abhol- und Lieferdienste; Bau- und Gartenmärkte; Blumenhandel; Tierbedarfshandel; Brief- und Versandhandel; Poststellen; Banken und Sparkassen; Tankstellen; Kraftfahrzeug- und Fahrradhandel; Kfz- und Fahrradwerkstätten; Reinigungen; Zeitungsverkaufsstellen; Waschsalons; Verkaufsstellen für ÖPNV-Tickets; Blumenläden; automatische Autowaschanlagen. Eisdielen dürfen außer Haus verkaufen (Sicherheitsabstand einhalten).

Gaststätten, Beherbergungsbetriebe

Der Betrieb ist untersagt für: Restaurants, Cafés, Imbisse, Mensen und ähnliches – Ausnahmen: Außer-Haus-Verkauf und Lieferdienste (Sicherheitsabstand).

Hotels, Ferienwohnungen, Campingplätze, Wohnmobilstellplätze und ähnliche Einrichtungen dürfen keine Touristen beherbergen.

Kur- und Reha-Einrichtungen nehmen keine Beherbergungsgäste auf. Ausgenommen sind Anschlussheilbehandlungen.

Schulen und Kitas

Ab 20. April kann der Unterricht zunächst für Abschlussklassen (Abitur, Realschule, Hauptschule) beginnen. Tatsächlicher Start ist am 27. April. Aufgrund eines erforderlichen Hygieneplans sind organisatorische Vorarbeiten notwendig.

Bei Kitas und Schuljahrgängen, bei denen der Präsenzunterricht vorläufig untersagt ist, gibt es die Möglichkeit einer Notbetreuung. Sie findet in kleinen Gruppen von 8 bis 13 Uhr statt (an Ganztagsschulen länger). Zugelassen sind Kinder bis einschließlich des 8. Jahrgangs. Voraussetzung ist, dass mindestens ein Elternteil in betriebsnotwendiger Stellung in einem Berufszweig von allgemeinem öffentlichem Interesse tätig ist. Besondere Härten, wie drohende Kündigung oder erheblicher Verdienstausfall, berechtigen zur Nutzung.

Sportunterricht bleibt untersagt.

Schulveranstaltungen und -fahrten sind bis Ende des Schuljahres 2019/2020 untersagt.

Gesundheitseinrichtungen, Heime

Es gelten Besuchs- und Betretungsverbote für:

Krankenhäuser, Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen – Ausnahmen: werdende Väter und Väter Neugeborener; Besuche von Eltern auf Kinderstationen; enge Angehörige bei palliativ betreuten Personen;

Heime für Ältere, Pflegebedürftige und Menschen mit Behinderungen – Ausnahmen: Ärzte und Pflegepersonen; enge Angehörige palliativ betreuter Personen; in Einzelfällen Seelsorger, Urkundsperson;

Ambulant betreute Wohngemeinschaften und Formen betreuten Wohnens – Ausnahmen: s.o.; bestimmte Angehörige der Pflegeberufe und Gesundheitsfachberufe; Bestatter; dringend benötigte Handwerker.

Heime und ähnliche Einrichtungen (s.o.) dürfen keine neuen Bewohner aufnehmen – Ausnahmen: 14-tägige Quarantäne und Aufnahme von aus dem Krankenhaus entlassener Patienten in spezielle Kurzzeitpflege- oder Reha-Häuser.

Der Betrieb von Tagespflegeeinrichtungen ist untersagt – Ausnahmen: Notbetreuung in kleinen Gruppen, wenn pflegende Angehörige in kritischen Infrastrukturen tätig sind (Gesundheitsbereich und Pflege; Staats- und Regierungsfunktionen; Polizei, Rettungsdienst, Katastrophenschutz und Feuerwehr; Vollzugsbereich).

Beschäftigte müssen eine Mund-Nasen-Maske tragen, wenn sie Kontakt zu anderen Personen haben.

Die Betreiber von Heimen und betreuten Wohnformen halten Nutzer an, Einrichtung und Außengelände nicht zu verlassen.

Entlassungsmanagement: Krankenhäuser müssen sich vor der Entlassung von Patienten in Heime mindestens 24 Stunden vorher mit der Heimaufsicht von Stadt bzw. Landkreis abstimmen und eine einvernehmliche Lösung finden.

Tiere

Die Versorgung von Tieren ist erlaubt, etwa Ausführen von Hunden, Bewegen von Pferden oder Versorgen von Tieren auf der Weide. Dazu gehören die Betreuung von Taubenschlägen oder kontrollierten Futterstellen für Streunerkatzen.

Auf Hygiene, Reinigung und Desinfektion der Hände und Gegenstände ist zu achten.

Auslandsaufenthalt

Personen, die länger als 48 Stunden im Ausland waren, müssen nach Rückkehr 14 Tage zu Hause bzw. in der Unterkunft bleiben und sich beim Gesundheitsamt melden.

Ausnahmen: Durchreisende; Pendler; Beschäftigte in Transportdiensten oder die Dienstleistungen für Betreiber kritischer Infrastruktur erbringen; Pflegekräfte und Beschäftigte im Gesundheitswesen; Angehörige von Feuerwehren, Rettungsdienst, Katastrophenschutz, Polizei- und Justizvollzugsdienst.

