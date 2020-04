Notfallversorgung in Klinik Herzberg ist sichergestellt

Im Zusammenhang mit der hohen Zahl an Corona-Infektionen in Herzberg war in der vergangenen Woche erneut auch das dortige Krankenhaus in den Fokus der Aufmerksamkeit gerückt. In der Pressekonferenz des Landkreises (wir berichteten) war über Ansteckungen in der Klinik, auch bei vielen Mitarbeitern, berichtet worden. Landrat Bernhard Reuter hatte dies zum Anlass genommen, das niedersächsische Sozialministerium als Aufsichtsbehörde um eine Prüfung der Klinik zu bitten. Zeitweise kursierten Gerüchte, die Klinik müsse geschlossen werden.

Unsere Zeitung hat die Klinik um eine Stellungnahme zur aktuellen Entwicklung gebeten, insbesondere was die Notfallversorgung und die aktuellen Fallzahlen bei Patienten und Mitarbeitern betrifft. Dazu erklärt Klinikgeschäftsführer Johannes Richter: „Die durch den Landkreis Göttingen verfügten Maßnahmen setzen wir konsequent um. Aktuell können wir nur eine reduzierte Zahl an Betten belegen und so in verringertem Umfang neue Patienten stationär aufnehmen.“ Er sagt, dass die Notfallversorgung sichergestellt bleibe und dringend benötigte Krankenhaus-Kapazitäten weiter zur Verfügung stehen. Die Anfrage des Sozialministeriums sei umgehend und mit allen geforderten Informationen beantwortet worden. Rückfragen dazu habe es bislang nicht gegeben.

Johannes Richter, Geschäftsführer der Helios Klinik Herzberg/Osterode. Foto: Helios

Mit Stand von Freitag wurden im Haus 16 Patienten mit Covid-19-Erkrankung behandelt, vier der Patienten auf der Intensivstation versorgt. Zudem behandele die Klinik drei Patienten mit Verdacht auf eine Covid-19-Erkrankung. „Aufgrund der Schweigepflicht können wir keine weiteren Details zu den Patienten nennen.“ Zu Erkrankungen bei Mitarbeitern möchte Richter keine genauen Informationen geben: „Wir können das Interesse an konkreten Zahlen nachvollziehen. An dieser Stelle müssen wir jedoch darauf hinweisen, dass die Zahlen von Belegungen, infizierten Patienten und Mitarbeitern immer nur eine Momentaufnahme sind, da die Situation dynamisch ist. Mitarbeiter, die positiv getestet waren, können nach Ablauf der Quarantänezeit und unter Einhaltung der Vorgaben von Robert-Koch-Institut und Gesundheitsamt, nach überstandener Erkrankung die Tätigkeit wieder aufnehmen. Uns ist weiterhin daran gelegen, die Öffentlichkeit so transparent wie möglich zu informieren. Wir haben uns aufgrund der beschriebenen Dynamik und zum Schutz der Persönlichkeitsrechte unserer Mitarbeiter jedoch entschieden, keine Mitarbeiterzahlen mehr zu veröffentlichen.“

Die Gefahr einer Ansteckung für Krankenhausmitarbeiter sei leider nicht völlig auszuschließen. Mitarbeiter, die Kontakt zu Covid-19-Erkrankten hatten, würden zeitnah und wiederholt getestet. „Um unsere Patienten und das Kollegium zu schützen, befinden sich weiterhin Personen in häuslicher Quarantäne. Zahlreiche Kollegen konnten die häusliche Quarantäne bereits wieder verlassen“, so Johannes Richter.

In einer Pressemitteilung von Donnerstag nahm die Helios Klinik Herzberg/Osterode auch Stellung zu den Aussagen in der Pressekonferenz des Landkreises Göttingen vom Dienstag und die aktuelle Berichterstattung über die hohe Zahl von Infektionen in den Alten- und Pflegeheimen im Einzugsgebiet des Krankenhauses.

„Die Helios Klinik Herzberg/Osterode steht als Versorger der Region im Fokus des Covid-19-Geschehens. Wir tragen eine hohe Verantwortung für die Bürgerinnen und Bürger im Altkreis Osterode, insbesondere für die Risikogruppen in den Alten- und Pflegeheimen“, stellt Klinikgeschäftsführer Johannes Richter darin fest. Die Klinik sei auf einen deutlichen Anstieg auch schwer verlaufender Covid-19-Erkrankungen seit Ende Februar vorbereitet. Seither stehe man mit dem Landkreis bzw. dem zuständigen Gesundheitsamt „in einem engen, regelmäßigen Austausch“. Bei den Hygiene- und Isolierungsmaßnahmen zum Schutz vor Corona-Infektionen sowie der Belegungsstrategie halte sich die Klinik an die Vorgaben und Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts (RKI) oder gehe sogar darüber hinaus, so Richter.

Verlegung in Pflegeheime

Der Klinikgeschäftsführer geht auch auf die große Zahl von Infektionen in den Alten- und Pflegeheimen in Herzberg und dem Altkreis Osterode ein. „Wir bedauern sehr, dass es in Pflegeheimen vermehrt zu Todesfällen gekommen ist und fühlen mit den Angehörigen.“ In der Helios-Klinik Herzberg/Osterode würden Zuweisungen aus Alten- und Pflegeheimen unabhängig von sonstigen Verdachtsmomenten konsequent abgestrichen und getestet, erläutert er die Praxis. „Bei einem negativen Testergebnis führen wir bei gleichzeitig bestehenden typischen Symptomen einer Covid-19-Erkrankung oder einer Verschlechterung des Gesundheitszustandes zusätzlich ein Thorax-CT durch, um den Verdacht auf eine durch Covid-19 ausgelöste Lungenentzündung weiter abzuklären. Wir entlassen Patienten, wenn kein Grund mehr für eine stationäre Behandlungsbedürftigkeit besteht. Dabei nehmen wir frühzeitig Kontakt zu den jeweiligen Alten- und Pflegeheimen auf und setzen die Entlassung erst um, wenn die Einrichtung die Versorgung des Bewohners entsprechend der für Alten- und Pflegeheime geltenden Vorgaben organisiert hat.“

Grundsätzlich müssten auch Pflegeheime eine getrennte Unterbringung von infizierten Bewohnern und solchen, die keine Symptome einer Covid-19-Erkrankung zeigen, aber bei denen noch kein negatives Testergebnis vorliegt, sicherstellen, sagt Johannes Richter.

Die Krankenhäuser seien aufgefordert, intensivmedizinische Behandlungskapazitäten möglichst auszubauen sowie für Patienten mit einer Covid-19-Erkrankung freizuhalten und haben hierzu nicht dringend medizinisch notwendige Behandlungen ausgesetzt. Voraussetzungen für die Aufrechterhaltung der bestehenden Behandlungskapazitäten sei die zügige Entlassung von Patienten in ihr häusliches Umfeld oder das Altenpflegeheim nach Abschluss der Behandlung. „Ohne stationäre Behandlungsbedürftigkeit ist der Verbleib von Pflegeheimbewohnern in Akutkliniken – insbesondere während einer Pandemie – nicht vorgesehen.“ Aus diesem Grund wurden in anderen Landkreisen entsprechende Entlastungskliniken und Behelfskrankenhäuser errichtet.

Richter geht auch auf die in der Pressekonferenz des Landkreises von Landrat Reuter geäußerte Besorgnis über die Entwicklungen im Krankenhaus ein. Der Landrat hatte sich deshalb ans Sozialministerium gewandt. Dazu der Klinikgeschäftsführer: „Das aktuelle Infektionsgeschehen und seine Auswirkungen, insbesondere auf die ältere Bevölkerung der Region, macht ein enges Zusammenspiel zwischen Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und Behörden zur Pflicht. Vor diesem Hintergrund ist es für uns nur schwer nachvollziehbar, warum hier ohne den Versuch einer Klärung vor Ort, der Landkreis in Hannover intervenieren musste.“

Die Situation im Landkreis und die Entwicklung in den Senioren- und Pflegeheimen habe man „aufmerksam und mit großer Besorgnis verfolgt.“ Die durch den Landkreis Göttingen verfügten Maßnahmen würden von der Klinik „konsequent“ umgesetzt. „Auf eine mögliche Last der schnellen, dynamischen Entwicklungen im Landkreis haben wir uns vorbereitet. Wir sind allerdings weder der Ursprung noch der Katalysator dieser Entwicklung“, so der Klinikgeschäftsführer.

Richter weiter: „Der Pflegeheimbewohner, über den in einigen Medien berichtet wurde, wurde Ende März in der Helios Klinik Herzberg/Osterode aufgrund von Atemproblemen nach RKI-Vorgaben abgestrichen und war Covid-19 negativ. Das Pflegeheim wurde darüber informiert. Da sich seine Symptome bei bestehenden Vorerkrankungen der Atmungsorgane besserten, war eine stationäre Behandlungsbedürftigkeit nicht mehr gegeben und der Patient wurde mit Information an das Pflegeheim zurückverlegt; eine weitere Testung auf Covid-19 war zu diesem Zeitpunkt medizinisch nicht begründet. Neuerliche, schwere Symptome einer Covid-19-Erkrankung stellten sich erst sieben Tage nach Entlassung aus unserer Klinik in das Pflegeheim ein. Nach aktueller Studienlage und den bisherigen Verlautbarungen des Robert-Koch-Instituts ist damit eine Ansteckung in unserem Haus unwahrscheinlich beziehungsweise hoch spekulativ.“

Patient verstorben

Nach Auftreten der typischen Symptome erfolgte laut Richter eine weitere Testung des Patienten durch ein regionales Testzentrum im ambulanten Bereich; dieser Test war positiv. „Bei der erneuten Vorstellung in unserer Klinik mit nunmehr bestätigter Covid-19-Infektion erfolgten, dem ausdrücklichen Patientenwillen folgend, weder invasive Maßnahmen noch die stationäre Aufnahme. Der Patient wurde also mit bekannter Covid-19-Erkrankung unter palliativem Ansatz in das Seniorenheim zurückverlegt und ist dort verstorben. Warum dieser Fall vom Landkreis diskutiert wird und zur Meldung nach Hannover führte, entzieht sich unserem Verständnis. Das Vorgehen und die öffentliche Darstellung werden dem großen Einsatz unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich in der aktuellen Situation bereits seit Wochen mit hohem Engagement und persönlichem Einsatz um die Versorgung der Patienten kümmern, nicht gerecht.“

Die Göttinger Kreisverwaltung reagierte ihrerseits auf die jüngste Pressemitteilung der Klinik: „Der Landkreis macht sich große Sorgen um die Lageentwicklung in und um Herzberg. Die hohe Zahl bestätigter Covid-19-Infektionen, insbesondere in den Alten- und Pflegeheimen und in der Helios Klinik, sind ein Fakt. Ein Zusammenhang kann nicht ausgeschlossen werden“, stellt Sprecher Ulrich Lottmann fest.

Gesundheitsamt und Krisenstab des Landkreises haben Maßnahmen für Heime und Krankenhäuser ergriffen, für alle Einrichtungen gleichermaßen. Das ergänze und unterstütze die Maßnahmen in den Einrichtungen selbst. „Mit Blick auf die Situation in Herzberg hat Landrat Reuter zudem das Sozialministerium um fachaufsichtliche Prüfung der Helios Klinik gebeten. Der Schutz der Menschen im Landkreis ist die Maxime des Handelns des Landrats. Er hat das Wohl und die Gesundheit der Menschen im Blick, nicht die Erträge eines gewinnorientierten Krankenhauskonzerns“, so Lottmann.

Weiter heißt es in der Stellungnahme: „Die Helios Klinik Herzberg/Osterode steht als Versorger der Region im Fokus des Covid-19-Geschehens. Sie betont ihre hohe Verantwortung für die Bürgerinnen und Bürger im Altkreis Osterode, insbesondere für die Risikogruppen in den Alten- und Pflegeheimen. Das sind die ersten beiden Sätze der Pressemitteilung der Helios Klinik vom 16. April 2020. Unverständnis für das Handeln des Landkreises ist damit wiederum für mich nicht nachvollziehbar.“

