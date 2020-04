Motorradunfall im Harz: Braunschweigerin schwer verletzt

Goslar. Die 54-Jährige kam in einer Kurve von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Die Frau musste ins Krankenhaus, am Motorrad entstand ein Totalschaden.

Eine Braunschweigerin ist am Sonntagnachmittag bei einem Verkehrsunfall im Harz schwer verletzt worden.

Motorradunfall im Harz: 54-jährige Braunschweigerin fährt gegen Fels und verletzt sich schwer

Die 54-Jährige war gegen 16.45 Uhr mit ihrem Motorrad auf der Bundesstraße 4 zwischen Braunlage und Torfhaus unterwegs gewesen, als sie nach einem Überholvorgang in einer Linkskurve von der Fahrbahn abkam und gegen einen Fels fuhr. Die Frau überschlug sich laut Polizeiinspektion Goslar in der Folge und zog sich schwere Verletzungen zu.

Die Braunschweigerin musste daraufhin ins Krankenhaus gebracht werden. An ihrem Motorrad entstand ein Totalschaden in Höhe von 5000 Euro, so die Polizei abschließend. red