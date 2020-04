Niedersachsen-FDP: Maskenpflicht nur, wo es „dicht an dicht“ geht

In Wolfsburg besteht in vielen öffentlichen Bereichen (hier in der City-Galerie) bereits eine Maskenpflicht. Niedersachsens FDP möchte diese Maßnahme auf Landesebene nur dort, wo keine Ausweichmöglichkeiten bestehen.

Die FDP in Niedersachsen hat sich in der Corona-Krise für eine Maskenpflicht in öffentlichen Bereichen ohne Ausweichmöglichkeiten ausgesprochen.

Maskenpflicht: Niedersachsen-FDP will bei Corona-Regeln „weg von pauschalen Verboten“

„Sicherlich ist das schon eine Einschränkung der persönlichen Freiheit, ohne Frage. Doch sie hat einen guten Grund: Wir wollen wegkommen von den pauschalen Verboten und allen Bereichen mehr Lebensmöglichkeiten eröffnen“, sagte Fraktionschef Stefan Birkner am Dienstag der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“.

FDP-Chef Birkner: Masken sind in Corona-Krise in den „Öffis“ angemessen

Dies gehe aber nur mit Einschränkungen. Deshalb sei es der richtige Schritt, Masken in Bereichen wie dem öffentlichen Personennahverkehr anzulegen oder in anderen Bereichen, wo man schnell ins Gedränge komme. Birkner: „Dann kann man auch das öffentliche Leben wieder langsam hochfahren - in Vereinen, in Geschäften, in Betrieben.“

Nach Wolfsburg hatte kürzlich Braunschweig als zweite Großstadt in Niedersachsen angekündigt, eine Pflicht zum Tragen von Schutzmasken einzuführen . Die Regelung greift ab Samstag, 25. April – eine zugehörige Verordnung wird vorbereitet.

In Wolfsburg wurde eine Maskenpflicht im Einzelhandel sowie in öffentlichen Gebäuden, Bussen, Arztpraxen und medizinischen Einrichtungen beschlossen. Die Stadt erließ eine Allgemeinverfügung, deren Regeln mit einer Übergangsfrist von einer Woche zunächst bis zum 6. Mai gelten. Ausgenommen sind kleine Kinder. dpa

