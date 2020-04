Goslar. Laut Landkreis befinden sich alle Betroffenen in Quarantäne. Auch die Kontaktpersonen wurden ermittelt.

25 Mitarbeiter in Kliniken Goslar und Seesen mit Corona infiziert

In den Asklepios-Krankenhäusern Goslar und Seesen haben sich mehrere Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert. Am Mittwochvormittag hatte der Klinikbetreiber zunächst eine Meldung bestätigt, wonach zehn Beschäftigte aus Seesen infiziert sind. Später informierten der Landkreis und die Harzkliniken darüber, dass mittlerweile 14 Beschäftigte in Seesen und außerdem elf aus Goslar positiv auf das Coronavirus Sars-CoV-2 getestet wurden..

Die infizierten Mitarbeiter wurden der Mitteilung zufolge „unverzüglich in häusliche Quarantäne geschickt“. Außerdem seien die Menschen ermittelt worden, die Kontakt zu den Infizierten hatten. In beiden Krankenhäusern seien die Hygienekonzepte entsprechend den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts aktualisiert worden. „Auch die Belegschaft, die ausschließlich mit Schutzausrüstung arbeitet, wurde nochmals umfangreich sensibilisiert“, heißt es in einer Mitteilung des Landkreises weiter. Im Krankenhaus Seesen sei zudem vorsichtshalber eine Station geschlossen worden. Auf den Klinikbetrieb und die Notversorgung habe dies keine Auswirkungen, betont die Kreisverwaltung und berichtet, die Klinikleitungen hätten nach den ersten Infektionen sofort das Gesundheitsamt benachrichtigt und sich mit dem Landkreis abgestimmt. Goslars Landrat Thomas Brych sagte: „In Kooperation mit unserem Gesundheitsamt haben die Krankenhäuser alle Kontaktpersonen identifiziert und die erforderlichen strengen Schutzmaßnahmen umgesetzt, um weitere Infektionen zu vermeiden.“ Brych erklärte weiter, es könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich Krankenhausmitarbeiter außerhalb der Kliniken infiziert hätten. Darüber hinaus könne es sein, dass Patienten mit anderen Erkrankungen trotz aller Sicherheitsvorkehrungen das Virus ins Krankenhaus gebracht hätten. „Einen hundertprozentigen Schutz davor, sich mit dem Coronavirus zu infizieren, gibt es leider für niemanden, auch nicht für das Personal in Krankenhäusern sowie Alten- und Pflegeheimen“, erklärte Landrat Brych weiter. Unterdessen gibt es auch gute Nachrichten: Einer der beiden vor zwei Wochen ins Krankenhaus Goslar gebrachten Corona-Patienten aus den Niederlanden ist nur noch leicht erkrankt. Er wurde Anfang der Woche wieder in die Heimat nach Zwolle gefahren. Corona in Osterode- Ein Überblick über die Situation vor Ort