Lehrte: Lkw-Fahrer bei Unfall auf A2 schwer verletzt

Warum der Mann am Autobahnkreuz Hannover-Ost in Lehrte mit seinem Laster auf das andere Fahrzeug aufgefahren war, war erst einmal unklar (Symbolbild).

Lehrte. Der 24-Jährige wurde bei dem Unfall eingeklemmt. Er war am Freitagnachmittag auf einen anderen Lastwagen aufgefahren. Es entstand hoher Sachschaden.

Ein Lastwagenfahrer ist auf der Autobahn 2 bei Hannover mit seinem Fahrzeug auf einen anderen Lkw aufgefahren und dabei schwer verletzt worden. Der 24-Jährige wurde eingeklemmt – Rettungskräfte mussten ihn aus dem stark deformierten Fahrerhaus befreien, wie die Feuerwehr am Freitag mitteilte. Warum der Mann am Autobahnkreuz Hannover-Ost in Lehrte mit seinem Laster auf das andere Fahrzeug aufgefahren war, war erst einmal unklar. Der 55 Jahre alte Fahrer des voranfahrenden Lastwagens blieb unverletzt.

Feuerwehr schätzt Schaden auf 250.000 Euro

Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit 21 Fahrzeugen und 61 Einsatzkräften im Einsatz. Die Autobahn war an der Unfallstelle in Fahrtrichtung Berlin am Freitagnachmittag für mehrere Stunden gesperrt. Die Feuerwehr schätzte die Schadenshöhe auf rund 250.000 Euro. dpa