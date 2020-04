Kirchen legen Konzepte für sichere Corona-Gottesdienste vor

Die katholische und die evangelische Kirche in Deutschland haben am Freitag konkrete Empfehlungen für sichere Gottesdienste in Zeiten der Corona-Krise vorgelegt (Symbolbild).

Die katholische und die evangelische Kirche in Deutschland haben am Freitag konkrete Empfehlungen für sichere Gottesdienste in Zeiten der Corona-Krise vorgelegt. Die Konzepte sollen dazu beitragen, dass Bund und Länder in der kommenden Woche die bisher bestehenden Einschränkungen für öffentliche Gottesdienste lockern können. In einigen Bundesländern gibt es bereits öffentliche Gottesdienste unter strengen Auflagen, in anderen soll dies spätestens ab Mai wieder möglich sein.

Die Kirchen betonen in ihren in weiten Teilen ähnlichen Konzepten, dass sie sich weiterhin verpflichten, die Gesundheit aller Gottesdienstteilnehmer zu schützen. Deshalb würden die Feiern so gestaltet, dass die Gefahr der Ansteckung maximal vermieden werde.

Corona-Gottesdienste: So sollen sie ablaufen

Je nach Kirchengröße soll daher eine Höchstzahl von Teilnehmern festgelegt werden, um genügend Abstand zwischen den Besuchern zu gewährleisten. Dafür soll es markierte Plätze geben. Familien, die zusammen leben, dürfen aber auch zusammen in der Kirche sitzen.

Das Betreten und Verlassen der Kirche soll „geordnet organisiert werden“, nach Möglichkeit mit der Hilfe von Ordnern. Nach Möglichkeit sollen Ein- und Ausgang getrennt und Laufwege als Einbahnwege markiert sein.

Zudem wird empfohlen, Mund-Nasen-Schutz während des Gottesdienstes zu tragen und liturgische Berührungen etwa zum Friedensgruß zu vermeiden. Kollekten sollen nur am Kirchenausgang stattfinden. Die Gläubigen sollen zudem eigene Gesangbücher mitbringen und auf lauten Gesang verzichten.

Priester desinfizieren vor der Gabenbereitung die Hände

Die katholischen Priester desinfizieren vor der Gabenbereitung die Hände, decken die Hostienschale ab und achten insbesondere bei der Kommunionausteilung auf mögliche Infektionsgefahren. Auf evangelischer Seite soll bei den Abendmahlsfeiern ebenfalls „besondere hygienische Achtsamkeit“ gelten.

Auch die Zahl der aktiven Mitwirkenden wie Messdiener oder Musiker soll stark begrenzt sein, um die Ansteckungsgefahr zu mindern. Die Zahl der Gottesdienste soll bei Bedarf erhöht werden, und möglichst viele Feiern sollten im Freien stattfinden, heißt es weiter.

Verschoben werden sollen nach Möglichkeit Taufen, Erstkommunionfeiern, Firmungen, Konfirmationen, Hochzeiten, Wallfahrten, Priesterweihen und andere „begegnungsintensive Feierformen“. Trauergottesdienste und Beerdigungen am Grab sollten im Einklang mit den regional geltenden Regeln gestaltet werden können.

Kirchen nennen keine Altersgrenzen

Eine Altersgrenze wird von beiden Kirchen nicht genannt. Im Vorfeld hieß es, man wolle keinen Ausschluss bestimmter Personengruppen von der Teilnahme an Gottesdiensten – etwa von Älteren über 60 Jahre.

Zugleich empfehlen die Kirchen, die gegenwärtig genutzten Wege der medialen Teilnahme an Gottesdiensten, etwa durch Live-Streaming-Angebote, nach Möglichkeit aufrecht zu erhalten. Damit soll insbesondere alten, kranken und behinderten Menschen die Teilnahme besser möglich gemacht werden.

Auch der Zentralrat der Juden und andere Religionsgemeinschaften haben Hygiene- und Gesundheitskonzepte vorgelegt. All diese Konzepte – inzwischen 15 – sollen Grundlage sein für einen Rahmenplan, der die Feier von Gottesdiensten in Kirchen, Synagogen oder Moscheen in der Corona-Pandemie ermöglichen soll. Ein Sprecher des Bundesinnenministeriums sagte, dass sich das Corona-Kabinett am Montag mit dem Rahmenkonzept befassen werde. Am Mittwoch wolle dann die Ministerkonferenz das Thema behandeln.

Bürgerschaftspräsident: Vorpreschen bei Gottesdiensten unerträglich

Der Präsident der Bremischen Bürgerschaft, Frank Imhoff (CDU), hat das Vorpreschen einzelner Bundesländer bei Lockerungen für öffentliche Gottesdienste scharf kritisiert. „Das kann nur bundeseinheitlich gehen. Ich empfinde es als unerträglich, wenn sich verschiedene Ministerpräsidenten aus eigenem Vorteil profilieren wollen und dementsprechend vorpreschen“, sagte Imhoff der Deutschen Presse-Agentur mit Blick auf die Ankündigung Bayerns, ab 4. Mai öffentliche Gottesdienste unter Auflagen wieder zu ermöglichen.

Derzeit sind Gottesdienste in Kirchen, Moscheen oder Synagogen wegen der Corona-Pandemie in den meisten Bundesländern verboten. Vorreiter war allerdings Sachsen, hier werden seit dieser Woche schon wieder öffentliche Gottesdienste gefeiert. Auch Nordrhein-Westfalen, Thüringen und Brandenburg hatten dies für Anfang Mai angekündigt.

Imhoff: Föderalismus nicht für ihre eigene Profilierung missbrauchten

Deutschland habe ein hervorragendes föderales System, das seine Vorteile auch in der Krise zeige, betonte Imhoff. Er erwarte von allen Ministerpräsidenten, dass sie den Föderalismus nicht für ihre eigene Profilierung missbrauchten. „Das wollen die Menschen nicht, und sie verstehen es auch nicht.“ Die Religionsfreiheit sei ein hohes Verfassungsgut, sagte Imhoff, der selbst evangelisch ist.

Die Regierungschefs müssten sich in diesem Punkt mit ihren Landtagen absprechen, in welche Richtung sie gehen wollten. Dies könnte aber nur einheitlich geregelt werden. Ein Flickenteppich unter den Ländern könnte aus seiner Sicht dazu führen, dass katholische, evangelische, muslimische oder jüdische Gläubige in Bundesländer mit entsprechenden Lockerungen führen, um dort Gottesdienste zu besuchen. „Genau das wollen wir nicht, das macht keinen Sinn.“ kna/dpa