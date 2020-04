Hannover. Ständig fallen in der Corona-Pandemie Entscheidungen. So gilt etwa ab Montag eine Maskenpflicht. Es gibt aber auch Lockerungssignale.

Corona-Regelungen: Was sich ab Montag in Niedersachsen ändert

Maske auf, Schule auf, zurück ans Band: Ab Montag gelten in Niedersachsen und Bremen neue Vorgaben im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Die wichtigsten Änderungen im Überblick:

Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

Wir informieren Sie regelmäßig und kostenlos über den neuen Stand. E-Mail* Jetzt anmelden! Einwilligung Ich willige ein, dass mich die BZV Medienhaus GmbH regelmäßig per E-Mail über Medienangebote (Digital und Print), Gewinnspiele, Leserreisen, Treueangebote, Meinungsumfragen, Veranstaltungen sowie Angebote aus dem Online-Shop per E-Mail informiert. Diese Einwilligung kann ich jederzeit per E-Mail, durch Nutzung des in den E-Mails enthaltenen Abmeldelinks, widerrufen.



Opt-In-Text Opt-In BZM0002

Kontaktkanal Formular Corona in Artikel Opt-In-Text * Pflichtfelder: Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. www.CleverReach.de

Die Maskenpflicht kommt wegen Corona

Lange hatte sich die Landesregierung dagegen ausgesprochen, jetzt kommt sie doch: Die Maskenpflicht. Das Tragen einer „einfachen Mund-und-Nasen-Bedeckung“ ist ab Montag im Nahverkehr und beim Einkaufen Pflicht. Allerdings muss sich niemand eine professionelle Atemschutzmaske kaufen. Mit der Maskenpflicht ist „ausdrücklich auch das Tragen eines Schals oder eines Tuchs gemeint“, betonte Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD). Schon damit könne man andere vor größeren Tröpfchen schützen. Die meisten Experten gehen davon aus, dass ein Stoffstück vor Mund und Nase vor allem ein Fremd- und kein Selbstschutz ist.

Ausgenommen von der Pflicht sind Verkäuferinnen und Verkäufer, Menschen mit schweren Herz- oder Lungenerkrankungen sowie Kinder unter 6 Jahren. Bei Verstößen droht kommende Woche zunächst weder in Niedersachsen noch in Bremen ein Bußgeld.

Abschlussklassen kehren zurück in die Schule

Für Abschlussklassen der Jahrgangsstufen 10 und 13 läuft ab Montag der Schulunterricht wieder an. Höchstens 16 Schülerinnen und Schüler sollen sich in einem Klassenzimmer aufhalten dürfen, wie aus einem Hygieneplan des Kultusministeriums hervorgeht. Im Unterricht müssen keine Masken getragen werden. In den Schulbussen gilt hingegen die Pflicht zum Tragen einer Alltagsmaske im Nahverkehr. An den Terminen für anstehende Abschlussprüfungen hält das Kultusministerium trotz Kritik fest.

In Bremen wird bereits das Abitur geschrieben. Den Schulbetrieb sollen ab Montag zunächst die zehnten Klassen vor der Mittleren Reife wieder aufnehmen. Ab 4. Mai folgen – wie in Niedersachsen auch – die vierten Klassen der Grundschulen.

Interaktiv - Das Coronavirus in Deutschland und weltweit Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen.

Besuchsverbote auf den Inseln etwas gelockert

Von Montag an dürfen Ehegatten und Lebenspartner von Inselbewohnern wieder auf die niedersächsischen Inseln fahren. Auch Verwandte ersten Grades bekommen diese Möglichkeit, „soweit zwingende familiäre Gründe vorliegen“, wie aus einer aktualisierten Verordnung der Regierung hervorgeht. Das heißt: An der Beerdigung der Mutter könnte man teilnehmen, an der Beerdigung der Großmutter aber nicht, da das ein Verwandtschaftsverhältnis zweiten Grades wäre.

Bei VW laufen die Bänder wieder an

Nach fast eineinhalb Monaten Zwangspause fährt der VW-Konzern am Montag die Autoproduktion auch in der Wolfsburger Zentrale wieder langsam hoch. Auch in Hannover und Emden, sowie an vielen weiteren Standorten in Europa, werden die Bänder wieder angeschaltet. dpa

Mehr zum Thema Corona

Niedersachsen setzt doch auf Maskenpflicht

Niedersachsen- So geht es mit den Schulen weiter

Masken sind ab Montag Pflicht – was gilt in Niedersachsen?

Inseln ohne Corona-Fall – Tourismus-Lockerungen werden diskutiert

VW braucht 600.000 Schutzmasken – pro Woche

Coronavirus in der Region – hier finden Sie alle Informationen

Coronavirus in Niedersachsen- Alle Fakten auf einen Blick