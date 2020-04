Maskenpflicht – die meisten Braunschweiger halten sich dran

Braunschweig. Wegen des Coronavirus herrscht in ganz Niedersachsen seit Montag in bestimmten Bereichen Maskenpflicht. In Braunschweig gilt sie schon seit Samstag.

Die Maskenpflicht wird offenbar gut angenommen von den Menschen in Niedersachsen. Diese gilt seit Montag landesweit für Kunden unter anderem in allen Geschäften sowie Bussen und Bahnen. Vereinzelt trat sie aber schon vorher in Kraft – in Braunschweig und Osnabrück bereits am Samstag.

Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

Wir informieren Sie regelmäßig und kostenlos über den neuen Stand. E-Mail* Jetzt anmelden! Einwilligung Ich willige ein, dass mich die BZV Medienhaus GmbH regelmäßig per E-Mail über Medienangebote (Digital und Print), Gewinnspiele, Leserreisen, Treueangebote, Meinungsumfragen, Veranstaltungen sowie Angebote aus dem Online-Shop per E-Mail informiert. Diese Einwilligung kann ich jederzeit per E-Mail, durch Nutzung des in den E-Mails enthaltenen Abmeldelinks, widerrufen.



Opt-In-Text Opt-In BZM0002

Kontaktkanal Formular Corona in Artikel Opt-In-Text * Pflichtfelder: Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. www.CleverReach.de

Corona: Menschen wegen Maskenpflicht oft verunsichert

„Die Maskenpflicht wurde von ziemlich allen Personen eingehalten“, sagte die Braunschweiger Polizeisprecherin Carolin Scherf. Es habe sich aber gezeigt, dass in der Bevölkerung viel Verunsicherung herrsche – Polizeistreifen in der Stadt seien oft auf die Maskenpflicht angesprochen worden. Auch im Personennahverkehr gab es zunächst keine Auffälligkeiten. „Wir haben bislang keine Meldungen über irgendwelche Probleme“, sagte Christopher Graffam, Sprecher der Braunschweiger Verkehrs-GmbH. Es müsse sich aber noch zeigen, wie sich die Fahrgäste im Berufsverkehr am Montag verhalten werden.

Noch kein Bußgeld: Menschen ohne Maske werden ermahnt

Ähnlich ist es in Osnabrück: „Es haben schon am Wochenende sehr viele Personen Masken getragen, und nur wenige haben es nicht getan“, sagte am Montag Mareike Edeler von der Polizei in Osnabrück. Menschen, die keine Masken tragen, sollen zunächst noch auf die Pflicht hingewiesen und ermahnt werden, ohne mit einem Bußgeld belegt zu werden.

Interaktiv - Das Coronavirus in Deutschland und weltweit Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen.

„Der Berufsverkehr ist bei uns ganz normal angelaufen“, sagte ein Sprecher der Hannoverschen Verkehrsbetriebe Üstra am Montagmorgen. Speziell kontrolliert werden die einsteigenden Gäste allerdings nicht. „Wir appellieren an die Vernunft der Fahrgäste“, so der Sprecher weiter. Fahrgäste werden aber durch regelmäßige Lautsprecherdurchsagen an die Maskenpflicht erinnert. dpa

Mehr zum Thema

Corona-Regelungen- Was sich ab Montag in Niedersachsen ändert

Masken sind ab Montag Pflicht – was gilt in Niedersachsen?

Coronavirus in Niedersachsen- Alle Fakten auf einen Blick

Coronavirus in der Region – hier finden Sie alle Informationen