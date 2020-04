Kitas in Niedersachsen öffnen möglicherweise ab Mitte Mai

Mitte Mai könnten die Kiras in Niedersachsen wieder öffnen (Symbolbild).

Hannover. Die Entscheidung soll laut Kultusminister Grant Hendrik Tonne bei einem Gespräch zwischen Bund und Ländern am 6. Mai fallen.

Möglicherweise ab Mitte Mai könnten Kindergärten und Tagesstätten in Niedersachsen einem Bericht der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“ zufolge schrittweise wieder öffnen. Zuerst sollten dann Vorschulkinder und Kinder mit Unterstützungsbedarf in die Kitas zurückkehren dürfen, sagte Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) der Zeitung.

Sein Ministerium habe die Pläne für eine Wiederöffnung in der Schublade. Die Entscheidung soll demnach bei einem Gespräch zwischen Bund und Ländern am 6. Mai fallen. „Wenn wir ein Signal kriegen, können wir in Öffnungsstrategien einsteigen“, sagte Tonne.

Kinder sollen vor dem Sommer die Kita besuchen

Der Minister sagte der Zeitung, dies müsse mit den Trägern und den Kommunen abgestimmt werden. Ziel sei es, dass alle Kinder vor dem Sommer die Kita wieder besuchen können. „Den konkreten Zeitpunkt und den genauen Umfang, darüber kann man zum jetzigen Zeitpunkt nichts sagen“, erklärte er. Einen Normalbetrieb werde es aber bis zur Sommerpause nicht geben.

Tonnes Plänen zufolge sollten zunächst die Kinder in die Kitas gehen dürfen, die im Sommer zur Schule kommen, schrieb das Blatt. Ganz oben auf der Liste sollten auch Kinder stehen, die sprachliche Unterstützung brauchen oder auf engem Raum mit großen Familien leben.

Weg von bisherigen Gruppengrößen

„Die Größe der Gruppen muss man dann unter den Gesichtspunkten des Infektionsschutzes sehen“, sagte der Minister. „Ich vermute, es kann im ersten Schritt nur im einstelligen Bereich sein. Wir werden weg sein von den Gruppengrößen, die wir bisher kennen.“ dpa