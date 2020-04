Eine deutsche Fahne ist an einem Schießplatz an der Uniform eines Soldaten befestigt. (Archivbild)

Meppen. Wie die Wehrtechnische Dienststelle in Meppen mitteilte, sollen Waffentests auf dem Gelände nun wieder möglich sein – mit mehr Löschtechnik.

Bundeswehr will Waffentests im Emsland wieder ausweiten

Unter verbesserten Sicherheitsmaßnahmen will die Bundeswehr ihre Waffentests auf ihrem Testgelände nördlich von Meppen im Emsland weiter ausweiten. Wie die Wehrtechnische Dienststelle am Donnerstag in Meppen mitteilte, soll es nun wieder möglich sein, einen weiteren Teil des Geländes für Versuche zu nutzen.

Dafür seien seit dieser Woche zusätzliche Maßnahmen auf dem Gelände umgesetzt worden: Das Wegenetz sei optimiert worden, ein Löschwasserteich sei angelegt worden und zusätzliche Löschtechnik stehe bereit.

Ob tatsächlich geschossen werde, hänge von der Waldbrandgefahr ab: „Ist es zu trocken, wird nicht geschossen.“

2018 brach Moorbrand bei Waffentest aus

Anfang September 2018 war bei einem Waffentest ein Moorbrand ausgebrochen, den die Bundeswehr mehr als einen Monat lang nicht löschen konnte. Der Rauch war über weite Teile Nordwestdeutschlands gezogen und auch auf Satellitenaufnahmen aus dem Weltall zu sehen. Zeitweise herrschte in den angrenzenden Gemeinden Katastrophenalarm.

Der Umgang der Bundeswehr mit dem Brand hatte viel Kritik nach sich gezogen. Der Schießbetrieb soll nun in mehreren Phasen wieder aufgenommen werden. /dpa