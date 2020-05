Dienstag 159 infiziert: Erstmals Zahlen für Herzberg und Hattorf

Göttingen. Die Stadt Göttingen meldet am 5. Mai 159 Infizierte im Kreisgebiet. Erstmals werden Herzberg und Hattorf getrennt gelistet.

159 Personen in Stadt und Landkreis Göttingen sind am neuartigen Coronavirus erkrankt. Das meldet die Stadt Göttingen mit Stand vom Dienstag, 5. Mai, um 18.09 Uhr. Damit seien 24 weniger Infektionen gemeldet als am Vortag.

Die Gesamtzahl der bestätigten Infizierten liegt unverändert bei 802, davon sind 165 in der Stadt Göttingen gemeldet, 637 im Landkreis. 581 Personen sind inzwischen wieder von der Infektion genesen, 23 mehr als am Vortag.

Das Corona-Geschehen im Landkreis ist Teil einer weltweiten Pandemie. Es bestehe unverändert ein Infektionsrisiko mit dem gefährlichen Virus, so die Verwaltung der Kreisstadt. In Verbindung mit einer Erkrankung an Covid-19 ist dem Gesundheitsamt für die Stadt und den Landkreis Göttingen ein weiterer Todesfall gemeldet, damit sind insgesamt 62 Verstorbene zu verzeichnen.

Die Zahlen in den Kommunen

Aufschlüsselung der Fallzahlen nach Städten und Gemeinden in alphabetischer Reihenfolge (Gesamtzahl Infizierte / aktuell Erkrankte):

•Flecken Adelebsen (6 / 3)

•Gemeinde Bad Grund (Harz) (45 / 8)

•Stadt Bad Lauterberg im Harz (77 / 15)

•Stadt Bad Sachsa (74 / 22)

•Flecken Bovenden (7 / 2)

•Samtgemeinde Dransfeld (12 / 1)

•Stadt Duderstadt (24 / 4)

•Gemeinde Friedland (2 / 1)

•Samtgemeinde Gieboldehausen (19 / 6)

•Gemeinde Gleichen (6 / 0)

•Stadt Göttingen (165 / 26)

•Stadt Hann. Münden (16 / 2)

•Samtgemeinde Hattorf am Harz (42 / 8)

•Stadt Herzberg am Harz (201 / 34)

•Stadt Osterode am Harz (88 / 24)

•Samtgemeinde Radolfshausen (2 / 0)

•Gemeinde Rosdorf (7 / 1)

•Gemeinde Staufenberg (5 / 1)

•Gemeinde Walkenried (4 / 1)

Wie die Verwaltung weiter mitteilt, können für die Stadt Herzberg und die Samtgemeinde Hattorf, nach Behebung technischer Probleme, erstmals getrennte Zahlen dargestellt werden.