Corona-Epidemie: Ministerpräsident Weil mahnt weiter zur Vorsicht

In der Corona-Krise hat Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) angesichts bevorstehender weiterer Lockerungen zur Vorsicht gemahnt (Archivbild).

Hannover. Möglicherweise habe man in einem Jahr immer noch mit der Corona-Epedimie zu tun, sagte Stephan Weil dem Sender Antenne am Donnerstagmorgen.

In der Corona-Krise hat Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) angesichts bevorstehender weiterer Lockerungen zur Vorsicht gemahnt. „Jetzt sind wir in einer neuen Phase, die wird auch nicht leichter werden, vielleicht sogar komplizierter“, sagte Weil am Donnerstagmorgen dem Sender Antenne Niedersachsen.

Weil: Müssen vorsichtig sein, bis ein Corona-Impfstoff da ist

„Wir müssen weiter vorsichtig sein.“ Das gelte, bis es einen wirksamen Impfstoff gebe und genügend Menschen geimpft seien. „Der Alltag wird vorerst nicht derselbe sein.“ Für wie lange genau, lasse sich nicht sagen, da das Virus noch nicht bekannt sei. Möglicherweise habe man in einem Jahr immer noch mit der Corona-Epedimie zu tun. dpa

