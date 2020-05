Gedenken an das Kriegsende – Weil: „Nie wieder Krieg“

75 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa hat Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil an die Opfer der Nazi-Diktatur erinnert. „Millionen Tote und unbeschreibliche Verbrechen durch Deutsche sind mit dem Ende des 2. Weltkrieges und der NS-Zeit verbunden, die den Tiefpunkt unserer Geschichte markieren“, schrieb der SPD-Politiker am Freitag auf Twitter. „Es geht heute nicht nur um Gedenken, sondern auch um den Auftrag: Nie wieder Faschismus - nie wieder Krieg!“

Weils erster Tweet gelöscht

In einer früheren Version von Weils Tweet hatte es geheißen: „Das Ende des Zweiten Weltkrieges markiert den Tiefpunkt der deutschen Geschichte, vor allem auch in moralischer Hinsicht.“ FDP-Landeschef Stefan Birkner antwortete auf diese Formulierung „irritiert“: „Tiefpunkte waren Machtergreifung, Vernichtungskrieg und die millionenhafte Ermordung von Menschen. Es ist der Tag der Befreiung und somit kein Tiefpunkt, sondern das Ende des Schreckens und der Sieg über den Terror.“ Weils erster Tweet wurde danach gelöscht.

„Der 8. Mai ist ein Grundstein für unsere Demokratie“

Auch der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) und das Bündnis gegen Rechts erinnerten mit mehreren Veranstaltungen an das Kriegsende. „Der 8. Mai ist ein Grundstein für unsere Demokratie“, hatte der Vorsitzende des DGB-Bezirks Niedersachsen-Bremen-Sachsen-Anhalt, Mehrdad Payandeh, vorab gesagt. Mit der bedingungslosen Kapitulation der deutschen Wehrmacht endete 1945 der Zweite Weltkrieg in Europa. dpa