Niedersachsen: 2019 wurden über 1600 Kinder sexuell missbraucht

In Niedersachsen hat die Polizei im vergangenen Jahr in 1629 Fällen von Kindesmissbrauch ermittelt.

In Niedersachsen hat die Polizei im vergangenen Jahr in 1629 Fällen von Kindesmissbrauch ermittelt. Im Vorjahr waren es 1370 Fälle, wie der Verein Kinderhilfe am Montag in Berlin mitteilte. Mit 17 Fällen pro 100.000 Einwohner lag Niedersachsen 2019 leicht über dem Bundesdurchschnitt von 15 Fällen.

Kindesmissbrauch: Niedersachsen liegt bei ausgewerteten Fällen im Bundesvergleich vorn

Grundlage für die Datenerhebung war die Polizeiliche Kriminalstatistik. In 1742 Fällen ermittelte die Polizei zwischen Harz und Nordsee 2019 wegen Kinderpornografie, also Darstellungen von sexueller Gewalt gegen Mädchen und Jungen. Im Vorjahr waren es nur 913 solcher Fälle. Mit 22 Fällen pro 100.000 Einwohner liegt Niedersachsen hier im Ländervergleich vorn (Bundesschnitt: 15 Fälle).

Niedersachsen sei eines der wenigen Bundesländer, das eine Auswertung sämtlicher sichergestellter Datenträger vornehme, sagte Hans-Christian Rümke, Sprecher des Justizministeriums in Hannover. Daraus ergeben sich ihm zufolge oftmals weitere Erkenntnisse und Ermittlungsansätze. „Darüber hinaus hat unsere Zentralstelle zur Bekämpfung von Kinderpornografie im letzten Jahr erfolgreich drei große Ermittlungskomplexe geführt, welche in knapp 600 Ermittlungsverfahren gemündet sind.“

Bei Beschuldigten finden sich häufig Spuren zu weiteren Tätern

Nach Angaben des Landeskriminalamtes in Hannover wurden 2019 zudem häufig bei Beschuldigten Daten entdeckt, die zu weiteren Tätern führten.

Die Zahlen beziehen sich nur auf Kinder unter 14 Jahren. Sexualdelikte mit 14- bis 18-jährigen Opfern werden als Missbrauch von Jugendlichen beziehungsweise Jugendpornografie eingestuft. dpa