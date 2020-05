Ostfriesische Inseln: Hotelgäste dürfen rauf, Tagesurlauber nicht

Jever. Die vier zuständigen Landkreise haben am Montag entsprechende Allgemeinverfügungen veröffentlicht – sie sollen zügig in Kraft treten, hieß es.

Auch Hotelgäste können wieder auf die Ostfriesischen Inseln. Die vier zuständigen Landkreise haben am Montag entsprechende Allgemeinverfügungen veröffentlicht, wie Frieslands Landrat Sven Ambrosy (SPD) in Jever mitteilte. Sie sollen am Dienstag beziehungsweise Mittwoch in Kraft treten und auch eine Wiederbelegungsfrist für Ferienwohnungen vorsehen.

Auf manchen Inseln mussten zur Corona-Eindämmung Unterkünfte bislang eine Woche gemietet werden – nun sind auch Belegungen von zum Beispiel vier Tagen möglich, dann müsste die Unterkunft noch drei Tage leer stehen.

Hotelgäste dürfen laut Ambrosy bereits schon jetzt anreisen, weil die Inselbürgermeister das erlaubt haben. Fährunternehmen seien informiert. „Tagestouristen sind ausgeschlossen, das heißt, man kommt nur auf die Inseln, wenn man eine Nacht als Übernachtungsnachweis belegen kann.“

Der Landesverordnung zufolge können die Kommunen und zuständigen Behörden bei den Insel-Regelungen Ausnahmen zulassen.

Kreis Wittmund kritisiert späte Entscheidung pro Hotelgäste

Dass der Inselzugang für Hotelgäste in der aktuellen Landesverordnung nicht geregelt wurde, habe den Kreis Wittmund überrascht, erklärte ein Sprecher. „Das hat für Unruhe gesorgt, weil das ursprünglich anders angekündigt war“, erklärte der Auricher Landrat Olaf Meinen (parteilos) zur Veröffentlichung der Landesverordnung am vergangenen Freitag. „Das hätte man ja auch alles schön vorbereiten können, wenn wir das gewusst hätten – und nicht übers Wochenende.“ dpa

