Die Corona-Krise setzt gewohnte Arbeitsmarktdynamiken in Niedersachsen außer Kraft.

Hannover. Knapp 261.000 Menschen waren im Mai arbeitslos – das sind 21 Prozent mehr als noch im Vorjahr. Weiterhin sind über eine Million Menschen in Kurzarbeit.

Wesentlich mehr Arbeitslosigkeit in Niedersachsen als im Vorjahr

Die Lage auf dem niedersächsischen Arbeitsmarkt hat sich im Mai aufgrund der Corona-Krise weiter deutlich verschärft. Mit knapp 261 600 Menschen waren noch einmal 6 Prozent mehr ohne Job als im April.

Normalerweise nimmt Beschäftigung im Frühling zu – nicht so in der Corona-Krise

Wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit (BA) am Mittwoch berichtete, stieg die Quote um 0,3 Punkte auf 6,0 Prozent. Üblicherweise nimmt die Beschäftigung im Frühling nach den Wintermonaten wieder zu - in diesem Jahr bewirkten die Schließungen und Produktionsausfälle während des Covid-19-Lockdowns das Gegenteil.

Ein Fünftel mehr Arbeitslose als im Vorjahr

Zwar war die Zunahme der Arbeitslosigkeit zuletzt nicht mehr so stark wie noch von März auf April. Im Vergleich zum Vorjahr zeigt sich aber, wie drastisch die Entwicklung weiterhin ist: Über ein Fünftel (21,4 Prozent) mehr Menschen waren im abgelaufenen Monat arbeitslos gemeldet als im Mai 2019, die Quote lag um einen Prozentpunkt höher.

1,1 Millionen Menschen sind in Niedersachsen in Kurzarbeit

„Der pandemiebedingte Einbruch der Wirtschaft schlägt auf den Arbeitsmarkt durch“, sagte BA-Regionalchefin Bärbel Höltzen-Schoh in Hannover. Es gebe aber wieder mehr offene Stellen.

Die Kurzarbeit in Niedersachsen bleibt hoch: Seit der Zuspitzung der Viruskrise im März wurde für insgesamt knapp 1,1 Millionen Menschen in landesweit fast 78.000 Betrieben verringerte Arbeitszeit angezeigt.

