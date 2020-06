Schwere Unwetter in Braunschweig, Wolfsburg und Salzgitter

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor schweren Gewittern, die zwischen Samstagmittag und Sonntagfrüh in weiten Teilen Deutschlands auftreten können. Auch in unserer Region soll es heftig krachen.

Gibt es Unwetterwarnungen für unsere Region?

Am Samstagnachmittag von 15 bis 16 Uhr warnt der Deutsche Wetterdienst für Salzgitter und den Kreis Wolfenbüttel vor Unwettern mit der höchstmöglichen Warnstufe. Diese amtliche Warnung geht von schwerem Gewitter mit extrem heftigen Starkregen und Hagel aus.

Die Unwetter ziehen laut Deutschem Wetterdienst von Südosten auf. Dabei kann es extrem heftigen Starkregen mit Niederschlagsmengen um 50 Liter pro Quadratmeter pro Stunde sowie Sturmböen mit Geschwindigkeiten um 75 Kilometern pro Stunde geben, außerdem Hagel mit Korngrößen um drei Zentimeter.

Für den Kreis Peine und Teile des Landkreises Gifhorn gilt Warnstufe 3 vor schwerem Gewitter.

Für die restliche Region gelten aktuell Vorwarnungen, Donnergrollen ist am Samstagmittag aber bereits zu hören. So rechnet der DWD am Samstag mit heftigem Starkregen von bis zu 40 Litern pro Quadratmeter in einer Stunde – wenn abends mehrere Gewitter zusammenwachsen würden, wären auch bis zu 50 Liter pro Quadratmeter möglich, schreiben die Meteorologen.

Außerdem seien schwere Sturmböen von bis zu 100 km/h wahrscheinlich. Hagelkörner könnten auf einen Durchmesser von bis zu drei Zentimetern wachsen.

Wetterdienst: Heftiger Regen sorgt für Unwettergefahr

Schon am Freitag hatte der DWD berichtet, dass es sich bis zum Samstagnachmittag im ganzen Norden zuziehen werde. „Dabei bleibt es zunächst schwülwarm bei Temperaturen von bis zu 30 Grad“, sagte ein DWD- Meteorologe am Freitag in Hamburg. In den Höhen des Harzes bleibe es am Samstag bei etwa 24 Grad.

Wie wird das Wetter am Sonntag?

Nicht besser wird es am Sonntag. „Das erst wechselhafte Wetter bringt erneut kräftige Schauer und zum Teil schwere Gewitter mit Unwettergefahr durch heftigen Starkregen“, sagte der Meteorologe. Wieder werde es bei Temperaturen um 25 Grad schwülwarm bleiben.

Auf den Nordseeinseln werden nur noch Temperaturen bis etwa 21 Grad erwartet. „An der Nordsee weht dann ein eher frischer Wind, der dort sowie im Binnenland in Gewitternähe stürmisch auffrischt.“

Wie wird das Wetter am Wochenende?

In der Nacht zum Montag werden nachlassende Schauer und Gewitter erwartet, die Temperaturen dürften auf 13 bis 17 Grad sinken. Am Montag gibt es vom Emsland bis zum Bergland noch einzelne Schauer oder auch kräftige Gewitter. Sonst wird das Wetter in der kommenden Woche von der Elbe her eher freundlich, örtlich könnte es aber noch Gewitter geben. Die Höchstwerte dürften im Oberharz bei 19 Grad liegen, sonst bei 22 bis örtlich 26 Grad.

Wie entstehen Gewitter?

(red/dpa)