Wohl Millionenschaden wegen Betrugs mit Corona-Soforthilfen

Ein Stift liegt auf einem Antrag für den Corona-Soforthilfe-Zuschuss. Betrüger haben mit zu Unrecht in Anspruch genommenen Corona-Soforthilfen in Niedersachsen wohl einen Schaden in Millionenhöhe verursacht.

Hannover. Betrüger haben das niedersächsische Corona-Soforthilfeprogramm missbraucht. Am Mittwoch gab es Razzien in der Region Hannover.

Betrüger haben mit zu Unrecht in Anspruch genommenen Corona-Soforthilfen in Niedersachsen wohl einen Schaden in Millionenhöhe verursacht. Anfang Juni führten die Staatsanwaltschaften landesweit fast 360 Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Betrugs mit Corona-Soforthilfen, wie das Justizministerium in Hannover mitteilte.

Schaden durch Corona-Betrüger ist in Millionen-Höhe

Die Schadenssumme beläuft sich nach Ministeriumsangaben vorläufig auf insgesamt rund 2,9 Millionen Euro. Ausgangspunkt der Ermittlungen waren vielfach Verdachtsmeldungen der die Gelder auszahlenden NBank. Die Ermittler wurden informiert, weil sich in den Anträgen Hinweise auf vorsätzliche Falschangaben fanden. Am Mittwoch gab es wegen des Betrugsverdachts Razzien in der Stadt und Region Hannover.

Niedersachsen hatte zwischen März und Juni nach Angaben des Wirtschaftsministeriums in Hannover mehr als 825 Millionen Euro an Corona-Soforthilfen für Unternehmen und Selbstständige ausgezahlt.

