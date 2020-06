Ermittler gehen erneut gegen Automatensprenger in Lüneburg vor

In der Region Lüneburg sind erneut Ermittler gegen mutmaßliche Automatensprenger vorgegangen. In Lüneburg und Neetze seien die Wohnungen von Männern im Alter zwischen 24 und 27 durchsucht worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Sie werden verdächtigt, im Januar dieses Jahres am Bahnhof in Bardowick einen Ticketautomaten gesprengt zu haben. Die Ermittler stellten unter anderem Datenträger sicher, die ausgewertet werden sollen. Festnahmen gab es laut Polizei nicht.

Razzia gegen mutmaßliche Automatensprenger

Bereits im Mai dieses Jahres hatte es eine Razzia gegen eine andere Tätergruppe mit sechs Beschuldigten in der Region gegeben. Dabei waren drei dringend Tatverdächtige verhaftet worden und befinden sich weiterhin in Untersuchungshaft. dpa

