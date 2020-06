Heimatbund sorgt sich um Erhalt von Alleen und Wirtschaftswegen

Ein Mann fährt im Frühling kurz nach Sonnenaufgang mit einem Fahrrad durch eine blühende Allee in Hannover. Für den Erhalt von Alleen und Wirtschaftswegen auf dem Land macht sich der Niedersächsische Heimatbund stark. (Archivbild)

Hannover. Am Freitag überreicht der Heimatbund Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil seinen Jahresbericht – mit Lob, aber auch einigen Sorgenpunkten.

Für den Erhalt von Alleen und Wirtschaftswegen auf dem Land macht sich der Niedersächsische Heimatbund stark. Das Wegenetz ist eines der Hauptthemen im Jahresbericht des Verbandes, der am Freitag in Hannover an Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) überreicht wird.

Die Wege symbolisierten nicht nur die Vernetzung von Land und Leuten, Kultur und Natur. Sie prägten auch das Land und stellten einen riesigen Biotopverbund dar, argumentiert der Heimatbund.

Heimatbund übergibt „Rote Mappe“ seit 60 Jahren

Ein Sorgenpunkt ist der Erhalt der regionalen Baukultur und die Wahrung des Denkmalschutzes bei der Entwicklung neuer Wohnsiedlungen. Positiv würdigt der Heimatbund die Fortschritte bei der Förderung des Saterfriesischen und Niederdeutschen.

Mit dem Jahresbericht liefert der Heimatbund der Regierung Lob, Kritik und Anregungen für die Landesentwicklung. Seit inzwischen 60 Jahren wird der Bericht als sogenannte Rote Mappe an den Ministerpräsidenten überreicht. Dieser wiederum händigt dem Präsidenten des Heimatbundes die „Weiße Mappe“ aus, in der die Landesregierung zu den Anregungen, Fragen und Forderungen des Heimatbundes aus dem Vorjahr Stellung nimmt.

Im Fokus der Arbeit des Heimatbundes steht das ehrenamtliche Engagement in der Denkmalpflege, dem Natur- und Landschaftsschutz sowie die Geschichte, die Archäologie und das Museums- und Archivwesen in Niedersachsen. Auch bemüht sich der Bund darum, die landestypischen Dialekte, Niederdeutsch und Saterfriesisch, lebendig zu halten. /dpa

